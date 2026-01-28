Panika u Crnoj Gori: Goriva ima još samo za nekoliko dana!

Crnogorska vlada uputila je dan ranije zahtjev svim naftnim kompanijama koje posluju u Crnoj Gori da dostave ključne podatke o raspoloživim zalihama, kapacitetima i procijenjenom razdoblju redovitog opskrbljivanja naftnim derivatima, kako bi se omogućilo pravodobno planiranje i koordinirano reagiranje.

„Prema dostupnim informacijama, trenutačni operativni kapaciteti opskrbe u najvećoj se mjeri svode na količine goriva koje se nalaze na benzinskim postajama, a koje u postojećim okolnostima mogu omogućiti funkcioniranje tržišta još nekoliko dana, ovisno o dinamici potrošnje i daljnjem razvoju situacije“, priopćeno je iz crnogorske vlade.

Dodaje se da je posebna pozornost usmjerena na opskrbu javnih ustanova i objekata od posebnog značaja, uključujući zdravstvene ustanove, komunalne i sigurnosne službe, obrazovne institucije te prometnu i drugu kritičnu infrastrukturu.

U slučaju da se prosvjed prijevoznika nastavi i nakon četvrtka, kada istječe dozvola koju su kamiondžije dobile od crnogorske policije, ne isključuje se uvođenje mjera racionalizacije potrošnje goriva. Crnogorska vlada istodobno poziva stanovništvo „da se ponaša odgovorno i razumno te da izbjegava kupnju i skladištenje prekomjernih količina goriva“, budući da je, kako je priopćeno, tijekom prethodnog dana zabilježen gotovo dvostruko veći promet goriva u odnosu na uobičajeni dnevni prosjek.

Udruženje prijevoznika Crne Gore započelo je u ponedjeljak blokadu teretnog prometa u blizini devet graničnih prijelaza, od kojih su dva s Republikom Hrvatskom – Debeli brijeg (Karasovići) i Ilino brdo (Vitaljina).

Crnogorski prijevoznici parkirali su kamione na proširenjima u blizini više graničnih prijelaza te blokiraju prolaz za sve vrste teretnih vozila, osim za prijevoznike koji prevoze lijekove, životinje, eksploziv i oružje.

Osim graničnih prijelaza s Republikom Hrvatskom, blokirani su i prijelazi Vraćenovići, Metaljka, Dračenovac i Ranče s Bosnom i Hercegovinom, Dobrakovo sa Srbijom, Kula s Kosovom, Božaj s Albanijom, kao i ulaz i izlaz iz crnogorske Luke Bar.

Crnogorski kamiondžije organiziraju blokade jer traže izmjene visine trošarine čiji povrat ostvaruju po litri goriva, brži povrat PDV-a, dulje radno vrijeme graničnih carinskih i fitosanitarnih inspekcija, izmjene ETIAS-a te beneficirani radni staž.

Prosvjed je crnogorska policija odobrila na 72 sata, odnosno do četvrtka u 12 sati.

Obustava prometa na crnogorskim granicama dio je i regionalnog prosvjeda teretnih prijevoznika iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, zbog ograničavanja trajanja boravka, odnosno rada profesionalnih vozača u zemljama Schengena na najviše 90 dana u razdoblju od šest mjeseci.