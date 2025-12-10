Šokantno izvješće. Evo koliko dugo bi britanska vojska izdržala u ratu protiv Rusije

Desetljeća relativno stabilne sigurnosne arhitekture Starog kontinenta i prevelika ovisnost o SAD-u, učinili su svoje. Ruskom invazijom na Ukrajinu i popratnim hibridnim ratovanjem, Zapad (izuzev Uncle Sama) je shvatio koliko se uljuljkao u lažnu sigurnost i zanemario obranu.

Stručnjaci iz Royal United Services Institutea upozoravaju da britanske oružane snage nemaju kapacitete za dugotrajni sukob. Prema njihovim analizama, trenutačni sustav logistike, opskrbe, medicinske potpore i pričuvnog kadra dovoljan je tek za nekoliko tjedana intenzivnog ratovanja, piše BBC.

Foto: Thomas Mukoya

Naglašava se da u britanskom sustavu nedostaje dubine, druge i treće jedinice ljudstva i opreme koji bi mogli nadoknaditi velike gubitke i omogućiti nastavak borbe. Nedostatak streljiva, oklopnih vozila i protuzračne obrane dodatno povećava ranjivost, a stvarna brojka vojnika sposobnih za brzu i organiziranu mobilizaciju znatno je manja od službeno prikazanih.

Rusi masovno proizvode

Usporedba s Rusijom pokazuje koliko je britanska i općenito zapadnoeuropska obrambena industrija zaostala u pogledu masovne proizvodnje. Unatoč ogromnim žrtvama i slaboj kvaliteti vojnika, Rusija je ratnu ekonomiju stavila u puni pogon. Njezine tvornice mjesečno proizvode stotine tenkova, borbenih vozila i dronova, a golemi ljudski resursi omogućuju joj da zamijeni desetke tisuća vojnika izgubljenih svakog mjeseca. Zapadne tvornice nemaju takve kapacitete, a procjene pokazuju da bi trebale godine da dosegnu rusku razinu proizvodnje.

Istodobno se u mnogim europskim državama ponovno otvara pitanje masovne vojne obuke. Francuska, Njemačka i Švedska revitaliziraju elemente dobrovoljne službe, dok je u Velikoj Britaniji bivši načelnik kopnene vojske predložio stvaranje građanske vojske, no ta je ideja odmah odbačena iz političkih razloga. Stručnjaci smatraju da je britanska kultura, koja više od pola stoljeća nije imala obveznu vojnu službu, jednostavno nespremna prihvatiti takvu promjenu.

Hibridno ratovanje

S obzirom na to da su i Britanci i Rusi nuklearno naoružani do zuba, mala je vjerojatnost konvencionalnog sukoba. To ostavlja prostor hibridnom i tehnološkom ratovanju. Prvi znakovi mogli bi biti iznenadni nestanci mobilnih signala, prekidi internetskih veza ili nemogućnost plaćanja karticama. U slučaju napada, infrastruktura poput podmorskih kabela i energetskih cjevovoda bila bi među prvim metama, a britanski sigurnosni stručnjaci već godinama upozoravaju na ruske pokušaje mapiranja tih vitalnih veza.

Paralelno s tim, gotovo je sigurno da bi Rusija pokušala zaslijepiti zapadne satelite, čime bi se ozbiljno ugrozila sposobnost Velike Britanije da vodi moderni rat i istodobno narušila funkcioniranje civilnog života.