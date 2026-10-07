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PANIKA U SAD-u: Pojavila se bjesnoća kod rakuna nakon više od 50 godina: 'Kriv je šišmiš?'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
PANIKA U SAD-u: Pojavila se bjesnoća kod rakuna nakon više od 50 godina: 'Kriv je šišmiš?'
Foto: Britta Pedersen/DPA
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Trenutno se još uvijek ne zna koji je točno soj virusa zarazio ovog nesretnog rakuna, jer detaljna laboratorijska ispitivanja mogu potrajati i do nekoliko tjedana...

Zdravstveni dužnosnici u okrugu Los Angeles izdali su hitno upozorenje nakon što su u dvorištu jedne obiteljske kuće pronašli rakuna zaraženog bjesnoćom. Ovo je prvi takav zabilježeni slučaj u više od pedeset godina na tom području, što je odmah podiglo uzbunu među lokalnim stanovništvom. Stručnjaci sada detaljno istražuju kako je točno došlo do zaraze i upozoravaju građane na oprez prilikom susreta s divljim životinjama.

Životinja je zalutala u dvorište kuće u naselju Westlake Village početkom listopada, a njezino je neobično ponašanje odmah privuklo pažnju. Iako rakun nije pokazivao agresivnost prema ljudima, očito je bio u prilično lošem zdravstvenom stanju. Srećom, nadležne su službe brzo reagirale i preuzele brigu o bolesnoj životinji. Ovo je inače prvi potvrđeni slučaj bjesnoće kod rakuna u okrugu Los Angeles još od 1973. godine.

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Prilikom ovog neočekivanog susreta, jedan kućni ljubimac bio je izložen zaraženom rakunu. Riječ je o psu koji je uredno primio sva potrebna cjepiva, a nadležni su ga za svaki slučaj odmah stavili u strogu karantenu. Prva izvješća govore kako se pas osjeća dobro i nema nikakvih znakova bolesti, što je veliko olakšanje za vlasnike. Zdravstvene službe redovito prate njegovo stanje kako bi bile potpuno sigurne da nije došlo do prijenosa virusa.

Nažalost, opasnosti su bile izložene i četiri osobe koje su se našle na obližnjem radilištu. Svi oni trenutno primaju preporučenu terapiju koja sprječava razvoj bjesnoće nakon izlaganja virusu. Prema objavljenom izvješću New York Posta, pravovremena medicinska skrb ključna je u ovakvim situacijama jer bjesnoća može imati fatalne posljedice ako se ne liječi na vrijeme. Zdravstveni djelatnici budno prate njihov oporavak kako bi osigurali da nitko ne razvije ozbiljne simptome.

Potraga za izvorom zaraze

Trenutno se još uvijek ne zna koji je točno soj virusa zarazio ovog nesretnog rakuna, jer detaljna laboratorijska ispitivanja mogu potrajati i do nekoliko tjedana. Stručnjaci pretpostavljaju kako je rakun najvjerojatnije došao u kontakt sa zaraženim šišmišem, s obzirom na to da su oni najčešći prijenosnici u tom dijelu Kalifornije. Posljednji slučaj kada je neka životinja osim šišmiša bila pozitivna na bjesnoću u okrugu zabilježili su prije više od deset godina, a radilo se o tvoru. Službe sada s nestrpljenjem očekuju rezultate testiranja koji će otkriti pravo porijeklo virusa.

Ova je godina već srušila sve rekorde kada je riječ o zaraženim šišmišima u Los Angelesu. Do početka listopada otkrili su ih čak 70, a vrhunac sezone još nije ni počeo. Zaražene šišmiše pronašli su u gotovo svakom kutku okruga, od mirnih prigradskih ulica pa sve do užurbanog središta grada. Zanimljivo je kako se čak jedna trećina bliskih susreta sa šišmišima događa u zatvorenim prostorima, poput ureda, škola i obiteljskih domova.

Zbog ovako velikog broja slučajeva, zdravstveni djelatnici pozivaju građane da nikako ne diraju šišmiše ili bilo koje druge divlje životinje. Bjesnoća se primarno širi putem sline zaražene životinje, najčešće ugrizom, no opasnost postoji i ako slina dospije u oči, usta ili na otvorenu ranu. Ako primijetite životinju koja se ponaša neobično, izgleda bolesno ili ozlijeđeno, najbolje je odmah obavijestiti nadležne službe za kontrolu životinja.

Važnost prevencije i cijepljenja

Zdravstveni dužnosnici koriste ovaj neobičan slučaj u Westlake Villageu kako bi još jednom podsjetili javnost na jednostavne, ali životno važne mjere opreza. Bjesnoća napada mozak i živčani sustav, a jednom kada se pojave prvi simptomi poput povišene temperature, zbunjenosti, nemira i otežanog gutanja, bolest je 100 posto smrtonosna. Upravo zato nikada ne biste smjeli hraniti divlje životinje, čak ni onda kada vam izgledaju potpuno zdravo i pitomo.

​- Otkriće bjesnoće kod rakuna važan je podsjetnik da nikada ne diramo, ne hvatamo i ne hranimo divlje životinje, čak ni kada izgledaju potpuno zdravo. Uvijek držite sigurnu udaljenost od divljih životinja i kontaktirajte lokalnu kontrolu za životinje ako naiđete na životinju koja izgleda bolesno ili ozlijeđeno. To je doista najbolji način da zaštitite sebe i svoju obitelj od potencijalne zaraze - izjavio je zdravstveni dužnosnik okruga Los Angeles Muntu Davis.

Bjesnoća se može uspješno spriječiti terapijom nakon izlaganja, ali ključno je reagirati brzo i bez odgađanja. Isto vrijedi i za ljubimce koji pretrpe ugriz, jer oni zahtijevaju hitnu veterinarsku skrb kako bi ostali zdravi i sigurni.

*uz korištenje AI-ja

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