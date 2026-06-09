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PILOTI SPAŠENI

Pao američki helikopter u Hormuškom tjesnacu

Piše Filip Sulimanec,
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Pao američki helikopter u Hormuškom tjesnacu
Foto: Foto: MORH / T. Brandt

Amerika je izgubila 24 drona MQ-9 Reaper, četiri lovca F-15E Strike Eagle, 1 jurišni avion A-10 Thunderbolt II

Dva člana posade američkog borbenog helikoptera Apache spašena su nakon što se letjelica u ponedjeljak srušila u blizini Hormuškog tjesnaca, potvrdile su dvije osobe upoznate s incidentom, New York Times.

Za sada nije poznato što je dovelo do pada helikoptera. Prema jednom od izvora, koji je želio ostati anoniman jer je istraga u tijeku, još se utvrđuje je li Apache oboren iranskom vatrom, je li došlo do tehničkog kvara ili je uzrok nešto drugo, piše NY Times.

Pad helikoptera se dogodio u jeku eskalacije. Iran je napao Izrael zbog rata u Libanonu kojeg Teheran vidi kao dio rata s Iranom te ne želi sklopiti sporazum bez uključivanja Hezbolaha u mirovne procese.

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Dronovi su pretrpjeli daleko najveće gubitke u ovom sukobu. Amerika je izgubila 24 drona MQ-9 Reaper, četiri lovca F-15E Strike Eagle, 1 jurišni avion A-10 Thunderbolt II, jedan stealth lovac F-35A Lightning II – oštećen iranskom paljbom s tla tijekom operacija u ožujku, ali se uspio vratiti. Unutar samog iranskog teritorija američke snage bile prisiljene namjerno uništiti dva svoja transportno-specijalna aviona MC-130J Commando II, nakon što su pretrpjeli teška oštećenja i kvarove tijekom složene operacije izvlačenja oborenih pilota lovca F-15E. U istoj toj operaciji spašavanja, napredni helikopter za potragu i evakuaciju HH-60W Jolly Green II oštećen je vatrom iz pješačkog naoružanja s tla.

Veliki izazov za američko zrakoplovstvo predstavljala je i logistika u zraku, pa su tako izgubljena dva aviona-tankera KC-135 Stratotanker. Jedan od njih srušio se u Iraku uslijed nesreće u izuzetno zagušenom zračnom prostoru, odnijevši živote svih šest članova posade, dok je još pet dodatnih tankera istog tipa oštećeno na tlu u saudijskoj bazi Prince Sultan tijekom silovitog iranskog raketnog udara. Isti taj napad dronovima i raketama na saudijsku bazu rezultirao je i teškim oštećenjem, odnosno uništenjem neprocjenjivog aviona za rano upozoravanje i kontrolu zračnog prostora, E-3 Sentry AWACS.

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