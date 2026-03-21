'Pao' diler iz Osijeka: Kod sebe imao skoro dva kg amfetamina

Osječko-baranjska policija uhitila je 25-godišnjaka iz Osijeka, kod kojega je pronašla gotovo dva kilograma amfetamina, konoplju, kao i materiju za proizvodnju amfetamina, izvijestila je policija u subotu.

Policija je temeljem sudskog naloga pretražila dom i druge prostorije kojima se koristi osumnjičeni 25-godišnjak. Tijekom pretrage pronađeno je 1,99 kilograma amfetamina te 477 grama paste konoplje i 1,8 grama konoplje.

Pronađeno je i više aluminijskih vrećica materije za proizvodnju amfetamina ukupne težine 12,65 kilograma, uređaji za mjerenje PH vrijednosti kao i ostali pribor koji je korišten za proizvodnju amfetamina. Osumnjičeni 25-godišnjak je uhićen i predan pritvorskom nadzorniku, a osječkom Općinskom državnom bit će kazneno prijavljen zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, navode u policiji.