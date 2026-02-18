Obavijesti

News

Komentari 0
UHIĆEN MUŠKARAC

Pao diler u Novom Zagrebu: Drogu skrivao u Opel Astri

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pao diler u Novom Zagrebu: Drogu skrivao u Opel Astri
6
Foto: PU zagrebačka

Policija uhitila 55-godišnjaka, u automobilu pronašli marihuanu, amfetamin i novac za koji sumnjaju da potječe od preprodaje

Admiral

Zagrebačka policija uhitila je 55-godišnjaka koji je u automobilu skrivao više od tri kilograma marihuane i oko kilogram amfetamina, čime je spriječena preprodaja droge na području Novog Zagreba.

Muškarca se sumnjiči da je radi daljnje preprodaje nabavio veće količine konoplje tipa droga i droge amfetamin, koju je potom skrivao u osobnom automobilu marke Opel Astra zagrebačkih oznaka kojim se koristi, u vlasništvu 59-godišnjaka, sve to s ciljem daljnje preprodaje na nezakonitom tržištu, izvijestila je u srijedu policija.

Uvozili iz Crne Gore i Španjolske Uskok optužio dilere: Dvojica Hrvata i Crnogorac švercali su više od 380 kila trave i kokaina
Uskok optužio dilere: Dvojica Hrvata i Crnogorac švercali su više od 380 kila trave i kokaina


 
Policijski službenici su u utorak pretragom automobila pronašli oko osam paketa ispunjenih konopljom ukupne mase 3180 grama, jedan paket ispunjen drogom amfetamin ukupne mase 1040 grama, 13 komada vrećica za vakumiranje te novčani iznos za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge. 

Osumnjičeni je nakon kriminalističkog istraživanja kazneno prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, dok je temeljem rješenja Županijskog suda u Velikoj Gorici doveden u Zatvor u Zagrebu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Detalji klopke u Areni: Upali u kafić, uhitili kamatare. Prijetnjama htjeli iznuditi novac
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

FOTO Detalji klopke u Areni: Upali u kafić, uhitili kamatare. Prijetnjama htjeli iznuditi novac

Uhićena su dvojica muškaraca zbog sumnje na pokušaj iznuđivanja
FOTO Grozne scene iz Novog Zagreba: Auti su bili smrskani, vozača izvlačila Hitna pomoć
AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA

FOTO Grozne scene iz Novog Zagreba: Auti su bili smrskani, vozača izvlačila Hitna pomoć

Tim Hitne pomoći izvukao je i zbrinuo vozača. Vatrogasci su spriječili potpuno zapaljenje auta i odspojili akumulator
Reakcije na potres: 'Toliko je trajalo da sam uspio 'virovanje' izmolit', 'Cijela kuća se tresla...'
4,4 PO RICHTERU

Reakcije na potres: 'Toliko je trajalo da sam uspio 'virovanje' izmolit', 'Cijela kuća se tresla...'

Potres 4,4 kod Livna osjetio se u BiH i Hrvatskoj, nižu se reakcije građana iz Livna, Sinja i okolice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026