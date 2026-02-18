Pao diler u Novom Zagrebu: Drogu skrivao u Opel Astri

Zagrebačka policija uhitila je 55-godišnjaka koji je u automobilu skrivao više od tri kilograma marihuane i oko kilogram amfetamina, čime je spriječena preprodaja droge na području Novog Zagreba.

Muškarca se sumnjiči da je radi daljnje preprodaje nabavio veće količine konoplje tipa droga i droge amfetamin, koju je potom skrivao u osobnom automobilu marke Opel Astra zagrebačkih oznaka kojim se koristi, u vlasništvu 59-godišnjaka, sve to s ciljem daljnje preprodaje na nezakonitom tržištu, izvijestila je u srijedu policija.





Policijski službenici su u utorak pretragom automobila pronašli oko osam paketa ispunjenih konopljom ukupne mase 3180 grama, jedan paket ispunjen drogom amfetamin ukupne mase 1040 grama, 13 komada vrećica za vakumiranje te novčani iznos za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.

Osumnjičeni je nakon kriminalističkog istraživanja kazneno prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, dok je temeljem rješenja Županijskog suda u Velikoj Gorici doveden u Zatvor u Zagrebu.