Uskok optužio dilere: Dvojica Hrvata i Crnogorac švercali su više od 380 kila trave i kokaina

Optužnicom su obuhvaćeni državljanin Crne Gore (1992.) te dvojica hrvatskih državljana (1987. i 1988.), a tereti ih se da su se od svibnja do 27. kolovoza 2025. u Zagrebu udružili s ciljem stjecanja znatne protupravne imovinske koristi kontinuiranom kupnjom, krijumčarenjem i daljnjom preprodajom većih količina marihuane i kokaina.

Prema navodima USKOK-a, dvojica okrivljenika drogu su nabavljala u inozemstvu, marihuanu u Crnoj Gori, a kokain u Španjolskoj, nakon čega su organizirali i financirali njezino krijumčarenje u Hrvatsku. Treći okrivljenik unajmljivao je garaže na području Zagreba radi skrivanja i prepakiravanja droge.

Droga je potom skrivana u obiteljskoj kući, stanu i unajmljenim garažama u Zagrebu, gdje je pripremana za daljnju prodaju preprodavačima i krajnjim kupcima. Dvojica okrivljenika pronalazila su kupce, dok je treći, prema uputama, drogu prevozio do njih.

USKOK tereti optužene da su na taj način u Hrvatsku prokrijumčarili najmanje 380 kilograma marihuane i šest kilograma kokaina. Od toga su, prema optužnici, prodali najmanje 184,6 kilograma marihuane za najmanje 369.180 eura te najmanje 3,9 kilograma kokaina za najmanje 83.932 eura.

Ukupna protupravna imovinska korist koju su, prema sumnjama tužiteljstva, pribavili iznosi najmanje 453.112 eura, a navodno su je podijelili sukladno svojim ulogama u zločinačkom udruženju.