Pao diler u Trogiru: Policija mu u stanu našla amfetamin i hašiš

Policija je u Trogiru dovršila kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjakom kojeg sumnjiče za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, nakon što su kod njega pronašli veću količinu narkotika i opreme za preprodaju. Sve je započelo u ponedjeljak kada su policajci pretražili muškarca zbog sumnje da posjeduje drogu. Sumnje su se ubrzo pokazale točnima jer je kod njega pronađen amfetamin.

Daljnjom pretragom njegovog stana, policija je otkrila ukupno 98,45 grama amfetamina, 37,4 grama marihuane i 20 grama hašiša. Osim droge, pronađena je i digitalna vaga za precizno mjerenje, mrvilica te čak sedam mobitela, što upućuje na sumnju u daljnju preprodaju.

Muškarac je uhićen, nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje, a potom je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.