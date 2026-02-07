Pao diler u Zagrebu: Umjesto novca ponudio mu preprodaju kokaina pa utjerivao lažni dug

Zagrebački policajci priveli su muškarca (39) zbog sumnje da je novčano prevario muškarca (50). Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je osumnjičeni početkom proljeća 2022., na zamolbu oštećenog da mu pozajmi 3.000 eura, predao vakumirani paketić koji je sadržavao oko 50 grama kokaina.

Tu je drogu, prema njegovim uputama, oštećeni morao prodati u određenom roku te mu nakon prodaje droge dati razliku novčanog iznosa u odnosu na pozajmljeni novac. Navedeno je oštećeni odbio učiniti te mu vratio taj paketić droge, na što ga je osumnjičeni bez obzira na povrat droge, teretio za novčani dug od 3.000 eura koji nije postojao.

Nadalje, oštećeni mu je uslijed svakodnevnih učestalih verbalnih prijetnji smrću te kao žrtva fizičkog ozljeđivanja 5. veljače u više navrata, sveukupno isplatio 10.000 eura nepostojećeg duga.





Tako je u razdoblju od 2022. do početka 2026. godine oštećeni u strahu za život i vlastiti sigurnost, osumnjičenom na ime nepostojećeg duga predao i isplatio novčani iznos od oko 10.000 eura nakon čega je zbog straha za svoj život i život svoje obitelji, odlučio sve prijaviti policiji.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.