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OGLASILI SE

Pao dogovor DP-a i HDZ-a oko Hrvata u BiH: 'Neprimjereno je bilo curenje informacija...'

Piše 24sata,
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Pao dogovor DP-a i HDZ-a oko Hrvata u BiH: 'Neprimjereno je bilo curenje informacija...'
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Prijedlog rezolucije će uputiti u saborsku proceduru...

Domovinski pokret i HDZ postigli su, javljaju, dogovor oko rezolucije vezano za položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Objavu prenosimo u cijelosti. 

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"Domovinski pokret ključni je partner u vladi te kao takav nastupa konstruktivno i u dobroj vjeri prema partnerima s ciljem ispunjavanja programskih ciljeva u svrhu podizanja kvalitete života svih građana Hrvatske i ostvarenja nacionalnih interesa u svim područjima. S tim u skladu, smatramo krajnje neprimjerenim svako curenje informacija sa zatvorenih sastanaka jer takvo nepošteno ponašanje stvara atmosferu nepovjerenja među partnerima i posljedično otežava funkcioniranje vladajuće većine. Višetjedni proces usuglašavanja Domovinskog pokreta i Hrvatske demokratske zajednice o Rezoluciji Hrvatskog sabora o osnaživanju političkoga položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini protekao je u konstruktivnoj atmosferi iako je iz pojedinih napisa koji su se pojavili u internetskom prostoru jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili u potpunosti zaustaviti. Nisu u tome uspjeli i ovim putem možemo objaviti da će u službenu proceduru Hrvatskog sabora biti upućen zajednički prijedlog rezolucije Domovinskog pokreta i Hrvatske demokratske zajednice. U procesu usuglašavanja stajališta predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka Petešić odigrao je časnu ulogu, za razliku od onih koji ga pokušavaju difamirati vadeći pojedine izjave iz konteksta višetjednih pregovora. Svi sudionici pregovora u svakom su trenutku zastupali stajalište da Republika Hrvatska mora snažno stati iza jačanja političkog položaja Hrvata u BiH, nastavno na važne aktivnosti koje su već odrađene prethodnih godina. Rezultat je toga Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje, a koja predstavlja još jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini."

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