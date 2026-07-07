Obavijesti

News

Komentari 0
'PLJUJU SVE HRVATSKO'

Domovinski pokret: 'Svim silama ćemo se truditi da srežemo Novostima sredstva'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Domovinski pokret: 'Svim silama ćemo se truditi da srežemo Novostima sredstva'
Zagreb: Stipo Mlinarić o aktualnim temama | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Zastupnik DP-a Stipo Mlinarić poručio je u utorak kako će se njihova stranka iduće dvije godine, "svim silama" truditi da u potpunosti 'srežu' sredstva koja tjednik Novosti dobiva iz državnog proračuna

Zastupnik DP-a Stipo Mlinarić poručio je u utorak kako će se njihova stranka iduće dvije godine, dokle god su na vlasti, "svim silama" truditi da u potpunosti 'srežu' sredstva koja tjednik Novosti dobiva iz državnog proračuna jer, naglasio je, 'pljuju' sve što ima veze s Hrvatskom.

SLOŽIO LISTU HITOVA Dabro će snimiti 'domoljubni' album: Za pjesmu 'Tjeraju me do tamnice puste' snimam spot
Dabro će snimiti 'domoljubni' album: Za pjesmu 'Tjeraju me do tamnice puste' snimam spot

- Smanjili smo sredstva Novostima, tim istima koji rade presjek dvije godine Domovinskog pokreta na vlasti, i svim silama ćemo se truditi da im skroz srežemo sredstva iz državnog proračuna u iduće dvije godine, da kukaju i dalje - poručio je Mlinarić na konferenciji za novinare u Saboru s osvrtom na posljednji broj tjednika Novosti u kojem analiziraju dvije godine DP-a na vlasti. 

Pita se zašto bi država financirala novine koje 'pljuju' po istoj toj državi, hrvatskim braniteljima, pjevaču Marku Perkoviću Thompsonu, svemu što ima veze s Hrvatskom. 

Podsjetio je na sve što je DP posljednje dvije godine napravio, a što, prema njegovim riječima, "boli njih u Novostima". 

UŽAS Incident na svadbi u Metkoviću: 'DP-ovac je čovjeku razrezao lice, spasile ga naočale...'
Incident na svadbi u Metkoviću: 'DP-ovac je čovjeku razrezao lice, spasile ga naočale...'

- Plaču što smo izbacili SDSS iz vlasti. Uklonili smo spomenik Šoškočaninu i sve neprimjerene spomenike na tlu Republike Hrvatske i na to smo ponosni, to smo obećali svojim biračima i to smo napravili nakon 35 godina sramote. Smanjili smo sredstva Novostima, ubrzali pronalazak žrtava komunističkog terora i gradimo kulturu sjećanja na nevine žrtve Bleiburga i Križnog puta. To ih isto boli - naveo je. 

Mlinarić je dodao kako je DP, na čelu s predsjednikom Ivanom Penavom, inzistirao i na osnivanju Povjerenstva koje se bavi komunističkim zločinima te da od toga neće odustati. 

- Boli ih i posebna izborna jedinica za Hrvate u BiH, Rezolucija DP-a koju smo poslali koalicijskim parterima i kojom tražimo samo ono što je sasvim normalno, da Hrvati u BiH biraju svoga predstavnika, a ne da im mnogobrojniji narod bira tko će njih predstaviti. Znači, ne tražimo puno, ali ovo malo što tražimo od toga ne odustajemo - poručio je. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Stižu pljuskovi s grmljavinom!
EVO ŠTO NAS ČEKA

Stižu pljuskovi s grmljavinom!

Poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, ponajprije u gorju
STRAVA KOD IMOTSKOG Dijete upalo u bazen. Preminulo je
ISPRED KUĆE

STRAVA KOD IMOTSKOG Dijete upalo u bazen. Preminulo je

Na mjesto događaja odmah je pozvan tim Hitne medicinske pomoći, no unatoč pokušajima pomoći, dijete je preminulo
'Givinostat je jedina nada našoj djeci, lijek ih ne može izliječiti, ali im može produljiti život...'
SVAKI JE DAN KLJUČAN

'Givinostat je jedina nada našoj djeci, lijek ih ne može izliječiti, ali im može produljiti život...'

Roditelji djece oboljele od Duchenneove mišićne distrofije (DMD) pozivaju da Stručno povjerenstvo HZZO-a potrebni medikament stavi na listu lijekova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026