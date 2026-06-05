PAO DOGOVOR Francuska i UK će voditi misiju čišćenja Hormuškog tjesnaca od mina

Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska dovršili su planove za vođenje višenacionalne misije uklanjanja mina u Hormuškom tjesnacu, i to samo nekoliko dana nakon sporazuma između SAD-a i Irana o ponovnom otvaranju tog plovnog puta, navode osobe upoznate s ovim pitanjem, piše Bloomberg.

Plovidba u jednom od najkritičnijih trgovačkih koridora na svijetu i dalje je gotovo u potpunom zastoju nakon ovotjednih sukoba između SAD-a i Islamske Republike u Arapskom zaljevu, koji su se dogodili usred napetih napora da se postigne privremeni dogovor o vraćanju pomorskog prometa na predratnu razinu.

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Vojni planeri u više zemalja nalaze se u naprednoj fazi planiranja za pridruživanje naporima da se tjesnac očisti od pomorskih mina koje je postavila iranska Islamska revolucionarna garda, izjavilo je pet osoba upoznatih s pregovorima.

U srijedu je američki predsjednik Donald Trump umanjio prijetnju koju iranske morske mine predstavljaju za komercijalnu plovidbu. Izjavio je da su američke snage "uklonile većinu njih". Dan ranije, državni tajnik Marco Rubio rekao je senatorima da je Iran minirao velike dijelove tjesnaca.

Trump je dodao da će se tjesnac otvoriti "odmah" nakon što Iran potpiše memorandum o razumijevanju o okončanju neprijateljstava. Međutim, dvije se zemlje muče s postizanjem dogovora o uvjetima, a iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je u četvrtak da nema napretka u njihovim pregovorima dok Izrael nastavlja svoju ofenzivu u južnom Libanonu.

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Troje ljudi upoznatih s misijom razminiranja izjavilo je da će u nju biti uključena koalicija od 15 zemalja, koje su već dodijelile vojno osoblje i resurse. One će se vjerojatno pridružiti misiji nekoliko tjedana nakon njezina početka kako bi pružile sigurnost komercijalnim brodovima, a iako je planiranje uglavnom dovršeno, još uvijek pokušavaju nabaviti dodatnu opremu, posebice prateće brodove, dodale su te osobe.

Razmještanje snaga neće započeti prije nego što se postigne sporazum između SAD-a i Irana koji obnavlja puna i nesmetana prava komercijalne plovidbe, kao i dopušteno okruženje za vojne resurse u tjesnacu, navode izvori koji su željeli ostati anonimni zbog osjetljivih operativnih pitanja koja još nisu objavljena.

Napredno planiranje ove misije pokazuje da europske sile žele preuzeti ključnu ulogu u održavanju stabilnosti i sigurnosti u Arapskom zaljevu nakon što se SAD i Iran dogovore o okončanju neprijateljstava na tom plovnom putu. Europa se uglavnom opirala pružanju potpore Trumpovom ratu, a on je oštro kritizirao čelnike tog kontinenta i Sjevernoatlantski savez (NATO) jer nisu podržali njegovu ofenzivu.

Ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper izjavila je novinarima ovog tjedna da se o misiji razgovaralo sa SAD-om. Njezin je cilj bio „osigurati da imamo dodatne kapacitete za razminiranje gdje god to bude potrebno, kao i imati potporu kako bismo mogli osigurati pratnju brodova ili pružiti sigurnost plovidbi ako to bude potrebno”, rekla je.

Misija predvođena Ujedinjenim Kraljevstvom i Francuskom bit će spremna otvoriti liniju komunikacije s Teheranom o operativnim pitanjima, rekle su te osobe, dodajući da iako je Iran naznačio da sam želi razminirati tjesnac, UK i Francuska smatraju da on za to nema potrebne kapacitete te bi radije sami upravljali operacijom čišćenja.

Britanska Kraljevska mornarica uputila je krajem svibnja brod RFA Lyme Bay, opremljen nizom autonomnih sustava za lov na mine, iz Gibraltara prema tjesnacu, objavila je mornarica.

SAD u regiji nema namjenskih brodova za protuminske mjere i upravo povlači iz službe svoju flotu od preostala četiri minolovca klase Avenger s drvenim trupom. Dva obalna borbena broda (LCS), USS Tulsa i USS Santa Barbara, nalaze se u Indijskom oceanu i Arapskom zaljevu, prema podacima o praćenju brodova Američkog pomorskog instituta koji su ažurirani 1. lipnja. Obalni borbeni brodovi mogu se opremiti modulom za misije minolovačke potpore.