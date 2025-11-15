Pao dogovor između Rusije i Ukrajine: Želimo ih do Božića i Nove godine kući gdje pripadaju

Postignuti su dogovori o aktivaciji Istanbulskog sporazuma, u okviru kojih bi 1200 Ukrajinaca trebalo biti oslobođeno iz ruskog zatočeništva, priopćio je Rustem Umerov, tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Ukrajine.

- Po uputi Predsjednika Ukrajine, posljednjih dana sam održao konzultacije posredovane našim partnerima u Turskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima u vezi s nastavkom procesa razmjene i oslobađanjem naših ljudi iz ruskog zatočeništva - objavio je Umerov. Radimo bez prestanka kako bi Ukrajinci koji se vraćaju iz zatočeništva mogli provesti Novu godinu i božićne praznike kod kuće – za obiteljskim stolom i uz svoje najbliže,” dodao je. 11. studenoga Umerov je izjavio da je stigao u Tursku kako bi „odblokirao pitanje razmjene” i doveo Ukrajince kući iz ruskog zatočeništva.

U međuvremenu, izvor je rekao Ukrainskoj Pravdi da je Koordinacijsko središte, koje se bavi razmjenom ratnih zarobljenika, za Umerovo putovanje saznalo iz medija. Nakon tri kruga razgovora između Ukrajine i Rusije u Istanbulu, postignuti su sporazumi, posebno o razmjeni „svi za sve” koja uključuje teško bolesne i ozbiljno ranjene vojnike, kao i zarobljenike mlađe od 25 godina. Zbog složenosti pregovora s Rusijom, ova vrsta razmjene tretirana je kao poseban slučaj.

Osim toga, pregovori s Rusijom o rutinskim razmjenama ratnih zarobljenika i dalje traju.

Najnovije oslobađanje iz ruskog zatočeništva dogodilo se 2. listopada, kada je oslobođeno 185 pripadnika oružanih snaga i 20 civila – neki u okviru Istanbulskog sporazuma, a drugi kao dio 69. razmjene zarobljenika između Ukrajine i Rusije.

U srpnju 2025. Rustem Umerov i Vladimir Medinski, čelnici ukrajinske i ruske delegacije na pregovorima u Istanbulu, najavili su sporazum o razmjeni više od 1200 ratnih zarobljenika s obje strane.