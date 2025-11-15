Obavijesti

RAT U UKRAJINI

Pao dogovor između Rusije i Ukrajine: Želimo ih do Božića i Nove godine kući gdje pripadaju

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Inna Varenytsia

Najnovije oslobađanje iz ruskog zatočeništva dogodilo se 2. listopada, kada je oslobođeno 185 pripadnika oružanih snaga i 20 civila – neki u okviru Istanbulskog sporazuma, a drugi kao dio 69. razmjene zarobljenika između Ukrajine i Rusije

Postignuti su dogovori o aktivaciji Istanbulskog sporazuma, u okviru kojih bi 1200 Ukrajinaca trebalo biti oslobođeno iz ruskog zatočeništva, priopćio je Rustem Umerov, tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Ukrajine.

 - Po uputi Predsjednika Ukrajine, posljednjih dana sam održao konzultacije posredovane našim partnerima u Turskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima u vezi s nastavkom procesa razmjene i oslobađanjem naših ljudi iz ruskog zatočeništva - objavio je Umerov. Radimo bez prestanka kako bi Ukrajinci koji se vraćaju iz zatočeništva mogli provesti Novu godinu i božićne praznike kod kuće – za obiteljskim stolom i uz svoje najbliže,” dodao je. 11. studenoga Umerov je izjavio da je stigao u Tursku kako bi „odblokirao pitanje razmjene” i doveo Ukrajince kući iz ruskog zatočeništva.

PRITISAK NA PREKRETNICI Ponestaje li Amerikancima sankcija protiv Rusije dok Kijevu prijeti najteža zima?
Ponestaje li Amerikancima sankcija protiv Rusije dok Kijevu prijeti najteža zima?

U međuvremenu, izvor je rekao Ukrainskoj Pravdi da je Koordinacijsko središte, koje se bavi razmjenom ratnih zarobljenika, za Umerovo putovanje saznalo iz medija. Nakon tri kruga razgovora između Ukrajine i Rusije u Istanbulu, postignuti su sporazumi, posebno o razmjeni „svi za sve” koja uključuje teško bolesne i ozbiljno ranjene vojnike, kao i zarobljenike mlađe od 25 godina. Zbog složenosti pregovora s Rusijom, ova vrsta razmjene tretirana je kao poseban slučaj.

Osim toga, pregovori s Rusijom o rutinskim razmjenama ratnih zarobljenika i dalje traju.

Najnovije oslobađanje iz ruskog zatočeništva dogodilo se 2. listopada, kada je oslobođeno 185 pripadnika oružanih snaga i 20 civila – neki u okviru Istanbulskog sporazuma, a drugi kao dio 69. razmjene zarobljenika između Ukrajine i Rusije.

U srpnju 2025. Rustem Umerov i Vladimir Medinski, čelnici ukrajinske i ruske delegacije na pregovorima u Istanbulu, najavili su sporazum o razmjeni više od 1200 ratnih zarobljenika s obje strane.

