Ponestaje li Amerikancima sankcija protiv Rusije dok Kijevu prijeti najteža zima?

Američki mehanizam sankcija, nekoć predstavljan kao gotovo neograničen alat ekonomskog pritiska na Kremlj, nailazi na zid – ili barem takvu poruku šalje sam vrh američke administracije. Nakon što je u listopadu udario na ruske naftne divove Rosnjeft i Lukoil, državni tajnik Marco Rubio signalizirao je frustraciju, tvrdeći da je Washington gotovo "iscrpio opcije", piše Kyiv Independent. No, dok se u G7 krugovima raspravlja o granicama pritiska, Ukrajina se priprema za zimu koja bi, prema svim pokazateljima, mogla biti najteža od početka rata.

Rubio: "Nema više puno toga za sankcionirati"

"Nema više puno toga za sankcionirati s naše strane. Mislim, pogodili smo njihove glavne naftne kompanije, što su svi tražili", izjavio je Rubio novinarima uoči sastanka ministara vanjskih poslova skupine G7. Time je dao naslutiti da se fokus s uvođenja novih mjera prebacuje na provedbu postojećih.

Nove sankcije protiv Rosnjefta i Lukoila, koje u potpunosti stupaju na snagu 21. studenog, trebale bi presjeći glavni izvor financiranja ruskog ratnog stroja. Ipak, pukotine u jedinstvenoj ekonomskoj fronti već su vidljive. Mađarska je osigurala jednogodišnje izuzeće, a i druge zemlje razmatraju slične zahtjeve.

Rubio je naglasio da je sada prioritet provedba, a odgovornost za suzbijanje ruske "flote u sjeni" – stotina tankera koji pod sumnjivim okolnostima prevoze sankcioniranu naftu – prebacio je na Europu. "Mislim da postoje stvari koje Europljani mogu učiniti po pitanju flote u sjeni, budući da se mnogo toga događa u područjima koja su im puno bliža", poručio je.

Analitičari uzvraćaju: Pitanje je političke volje, a ne nedostatka meta

Ovakav stav naišao je na oštro protivljenje vodećih stručnjaka za sankcije. Kimberly Donovan, direktorica Inicijative za ekonomsko državno umijeće pri Atlantskom vijeću, tvrdi da je ideja o iscrpljenim opcijama jednostavno pogrešna. "Zapravo, postoji još podosta toga što američka vlada može sankcionirati kad je riječ o Rusiji", izjavila je za Kyiv Post.

Donovan ističe da pravi problem nije nedostatak meta, već nedostatak "političke volje". Kao neiskorištene poluge pritiska navodi ključne sektore koje je Zapad dosad uglavnom izbjegavao: ukapljeni prirodni plin (LNG), petrokemijsku industriju i dodatne ruske banke.

Ključnim smatra i usklađivanje američkih sankcija s 19 paketa koje je već uvela Europska unija. "Kada se Ujedinjeno Kraljevstvo, EU i SAD usklade, sankcije imaju mnogo širi učinak. Kada to ne čine, odmetnuti akteri iskorištavaju rupe – ono što zovemo jurisdikcijskom arbitražom – i novac nastavlja teći", objašnjava Donovan. S njom se slaže i ukrajinski izaslanik za sankcije Vladislav Vlasjuk, koji poručuje: "Apsolutno ima još objektivnih opcija. Još naftnih kompanija, banaka, flota i infrastrukture."

Dok Zapad raspravlja, Ukrajina se suočava s ledenom stvarnošću

Dok traje debata o budućim koracima, Ukrajina ulazi u zimu koja prijeti energetskim kolapsom. Ruski napadi postali su sofisticiraniji i razorniji. Više nisu usmjereni samo na električnu mrežu, već i na plinsku infrastrukturu, o kojoj ovisi grijanje za 60 posto ukrajinskih kućanstava. Uništena su postrojenja za proizvodnju i skladištenje plina, a bivša ministrica energetike Olga Bohuslavec upozorava: "Već je sada jasno da će ova zima biti puno teža od svih prethodnih."

Ukrajina se suočava s trostrukom krizom:

Financijska kriza: S obzirom na prekid američke financijske pomoći, Kijevu prijeti bankrot početkom 2026. ako se ne pronađe rješenje za korištenje zamrznute ruske imovine.

Stanje na bojištu: Ruske snage vrše snažan pritisak, posebice oko strateški važnog grada Pokrovska, a ukrajinskoj vojsci kronično nedostaje ljudstva.

Energetski rat: Sustavno uništavanje energetske infrastrukture prijeti ostaviti milijune ljudi bez grijanja i struje tijekom najhladnijih mjeseci.

Nesklad između poruka iz Washingtona i apela stručnjaka i saveznika stvara opasnu neizvjesnost. Dok američka administracija sugerira da je dosegla vrhunac pritiska, analitičari tvrde da je alat još pun neiskorištenih opcija.