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SRETNI DOBITNIK

PAO EUROJACKPOT Evo gdje ide dobitak od čak 87 milijuna eura

Piše 24sata,
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PAO EUROJACKPOT Evo gdje ide dobitak od čak 87 milijuna eura
Foto: Hrvatska lutrija

Sretni brojevi bili su 17, 25, 35, 39, 41 – 5 i 9

U večerašnjem izvlačenju 51. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 17, 25, 35, 39, 41 – 5 i 9, koji su jednom sretnom igraču u Njemačkoj donijeli glavni dobitak 5+2 u iznosu od 87.264.546,90 eura.

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Glavni dobitak tako je otišao u Njemačku, a novi ciklus igre počinje već idućeg tjedna.

Sljedeće izvlačenje Eurojackpota održat će se u utorak, 30. lipnja 2026., kada će igrači ponovno imati priliku osvojiti 10 milijuna eura, koliko iznosi početni jackpot.

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