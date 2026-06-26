PAO EUROJACKPOT Evo gdje ide dobitak od čak 87 milijuna eura

U večerašnjem izvlačenju 51. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 17, 25, 35, 39, 41 – 5 i 9, koji su jednom sretnom igraču u Njemačkoj donijeli glavni dobitak 5+2 u iznosu od 87.264.546,90 eura.

Glavni dobitak tako je otišao u Njemačku, a novi ciklus igre počinje već idućeg tjedna.

Sljedeće izvlačenje Eurojackpota održat će se u utorak, 30. lipnja 2026., kada će igrači ponovno imati priliku osvojiti 10 milijuna eura, koliko iznosi početni jackpot.