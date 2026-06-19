Hrvat osvojio 170 tisuća eura na Eurojackpotu: Bio sam u šoku i nevjerici. Evo na što ću potrošiti

U 134. kolu dodatne igre Joker izvučen je dobitni Joker broj 260088, koji je igraču iz Virovitice donio jackpot u iznosu od 170.169,22 eura. Sretni dobitnik za dvije kombinacije Eurojackpota i dva Joker broja uplatio je ukupno šest eura.

Dobitnik redovito igra Eurojackpot, a uz njega najčešće odabire i dodatnu igru Joker, odnosno jedan Joker broj. Ovoga puta odlučio je odigrati i drugi Joker broj, koji se pokazao dobitnim i donio mu vrijedan iznos.

Osim Eurojackpota i Jokera, povremeno okuša sreću i s papirnatim srećkama. Kaže kako nema omiljeno prodajno mjesto ni poseban ritual pri odabiru brojeva - listić uplati kad mu je usput, a brojeve najčešće prepusti računalu. Nakon ovog dobitka planira nastaviti igrati na isti način.

Za dobitak je saznao provjeravajući rezultate na internetu. Isprva nije mogao vjerovati što vidi pa je listić provjerio nekoliko puta.

- Bio sam u šoku i nevjerici. Nekoliko sam puta provjeravao listić jer nisam mogao vjerovati da je dobitak stvaran - rekao je dobitnik.

Sretnu vijest podijelio je sa suprugom, koja je također ostala iznenađena i oduševljena. Dobitak će, kaže, iskoristiti za obitelj, ulaganja u kuću, ali i za donacije u humanitarne svrhe. Za njega, kaže, sreća prije svega znači mir i bezbrižnost, odnosno mogućnost da bude okružen najbližima bez svakodnevnih pritisaka i briga. I nakon ovog dobitka nastavit će igrati kao i dosad, nadajući se da će mu se sreća ponovno osmjehnuti.

Novo izvlačenje Eurojackpota na rasporedu je večeras, a jackpot iznosi 65 milijuna eura. U igri Joker jackpot trenutačno iznosi 100.000 eura.