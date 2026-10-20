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PROBLEMI I U HRVATSKOJ

Pao je Revolut! 'Kartica ne radi'

Piše 24sata,
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Pao je Revolut! 'Kartica ne radi'
Foto: Twitter/Screenshot
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Iz Revoluta su potvrdili da imaju tehničke poteškoće te poručili da rade na njihovu otklanjanju. Istaknuli su i da novac i osobni podaci korisnika nisu ugroženi.

Korisnici Revoluta u brojnim zemljama u utorak su se suočili s tehničkim problemima zbog kojih ne mogu normalno pristupiti svojim računima i obavljati transakcije. Poteškoće su zabilježene i u Hrvatskoj, gdje su pojedini korisnici prijavili da im kartice ne prolaze na blagajnama u trgovinama.

Problemi su zahvatili više usluga popularne digitalne banke. Dio korisnika ne uspijeva otvoriti aplikaciju ili se prijaviti na svoj račun, dok drugi imaju poteškoća s kartičnim transakcijama. Zasad nije poznato što je izazvalo prekid ni kada će sve usluge ponovno biti u potpunosti dostupne.

Iz Revoluta su potvrdili da imaju tehničke poteškoće te poručili da rade na njihovu otklanjanju. Istaknuli su i da novac i osobni podaci korisnika nisu ugroženi.

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- Trenutačno imamo prekid u radu koji utječe na više usluga. Možemo potvrditi da su novac i podaci svih naših korisnika sigurni. Na rješavanju problema radimo od trenutka kada je jutros otkriven, a svima pogođenima ispričavamo se zbog neugodnosti – objavili su iz kompanije na društvenoj mreži X.

O poteškoćama su izvijestili i korisnici iz Hrvatske. Na Redditu su se pojavile objave ljudi koji nisu uspjeli obaviti plaćanja u trgovinama. Jedan korisnik naveo je da nije mogao platiti parkiranje ni kupnju u trgovini, dok je druga korisnica prijavila da joj je kartica odbijena u drugom trgovačkom lancu.

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