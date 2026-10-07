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TEHNIČKE POTEŠKOĆE

Pao je Wolt: Dostava ne radi

Piše 24sata,
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Pao je Wolt: Dostava ne radi
Foto: Wolt
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Smetnje očekivano nisu zaobišle ni korisnike u Hrvatskoj, koji odjednom ne mogu pristupiti uslugama na koje su navikli

Platforma za dostavu Wolt suočava se s velikim tehničkim problemima koji korisnicima onemogućuju naručivanje. Problem je zabilježen u više zemalja, a aplikacija trenutačno prikazuje restorane i trgovine kao zatvorene, piše vg.no.

Korisnici aplikacije za dostavu naišli su na neočekivane prepreke prilikom pokušaja naručivanja hrane i namirnica. Wolt se bori s tehničkim poteškoćama na globalnoj razini koje su potpuno blokirale osnovne funkcije platforme. Ovi iznenadni problemi zahvatili su veliki broj tržišta na kojima tvrtka inače posluje.

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Smetnje očekivano nisu zaobišle ni korisnike u Hrvatskoj, koji odjednom ne mogu pristupiti uslugama na koje su navikli. Mnogi gladni kupci ostali su iznenađeni kada su otvorili aplikaciju u potrazi za obrokom.

Umjesto uobičajene ponude i otvorenih restorana, dočekale su ih poruke o nemogućnosti naručivanja.

- Tijekom dana zabilježene su tehničke poteškoće na Wolt platformi, zbog kojih je u pojedinim regijama privremeno ograničena mogućnost naručivanja. Naši timovi intenzivno rade na otklanjanju poteškoća i stabilizaciji rada platforme kako bi sve usluge što prije ponovno bile u potpunosti dostupne. Wolt primjenjuje visoke standarde zaštite i sigurnosne protokole, a tehničke poteškoće odnose se isključivo na dostupnost pojedinih funkcionalnosti platforme. Našim korisnicima i partnerima zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju - poručili su iz Wolta.

*uz korištenje AI-ja

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