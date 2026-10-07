Pao je Wolt: Dostava ne radi

Platforma za dostavu Wolt suočava se s velikim tehničkim problemima koji korisnicima onemogućuju naručivanje. Problem je zabilježen u više zemalja, a aplikacija trenutačno prikazuje restorane i trgovine kao zatvorene, piše vg.no.

Korisnici aplikacije za dostavu naišli su na neočekivane prepreke prilikom pokušaja naručivanja hrane i namirnica. Wolt se bori s tehničkim poteškoćama na globalnoj razini koje su potpuno blokirale osnovne funkcije platforme. Ovi iznenadni problemi zahvatili su veliki broj tržišta na kojima tvrtka inače posluje.

Smetnje očekivano nisu zaobišle ni korisnike u Hrvatskoj, koji odjednom ne mogu pristupiti uslugama na koje su navikli. Mnogi gladni kupci ostali su iznenađeni kada su otvorili aplikaciju u potrazi za obrokom.

Umjesto uobičajene ponude i otvorenih restorana, dočekale su ih poruke o nemogućnosti naručivanja.

- Tijekom dana zabilježene su tehničke poteškoće na Wolt platformi, zbog kojih je u pojedinim regijama privremeno ograničena mogućnost naručivanja. Naši timovi intenzivno rade na otklanjanju poteškoća i stabilizaciji rada platforme kako bi sve usluge što prije ponovno bile u potpunosti dostupne. Wolt primjenjuje visoke standarde zaštite i sigurnosne protokole, a tehničke poteškoće odnose se isključivo na dostupnost pojedinih funkcionalnosti platforme. Našim korisnicima i partnerima zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju - poručili su iz Wolta.

*uz korištenje AI-ja