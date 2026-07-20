Obavijesti

News

Komentari 1
PRIZNAO KRIVNJU

Pao jedan od najvećih narkobosova: 'El Mayo' osuđen na doživotni zatvor u SAD-u

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Pao jedan od najvećih narkobosova: 'El Mayo' osuđen na doživotni zatvor u SAD-u
Foto: Paul Ratje
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Perez je zatražio od suca da se Zambadu, u kasnim sedamdesetima, smjesti u ustanovu u s odgovarajućom medicinskom skrbi

Meksički narkobos Ismael "El Mayo" Zambada osuđen je u ponedjeljak na doživotni zatvor u SAD-u, nakon što je prošle godine u nagodbi priznao krivnju za prevoženje milijuna kilograma kokaina tijekom nekoliko desetljeća kao vođa nasilnog kartela Sinaloa. Američki okružni sudac Brian Cogan izrekao je kaznu na saslušanju na saveznom sudu u Brooklynu.

Zambada je jedan od najkrupnijih meksičkih trgovaca drogom osuđen na američkom sudu otkako je Joaquin "El Chapo" Guzman, također iz Sinaloe, 2019. osuđen na doživotni zatvor.

Zambada (76) pristao je priznati krivnju u kolovozu 2025. za optužbe koje uključuju reketarenje i ponavljajuće kriminalne radnje, dok je ministarstvo pravosuđa reklo da neće tražiti smrtnu kaznu. Za optužbe koje mu se stavljaju na teret predviđena je obveza kazne doživotnog zatvora.

Ismael "El Mayo" Zambada, the alleged Sinaloa cartel co-founder, sentenced in Brooklyn, New York
Foto: Brendan McDermid

Taj je narkobos uhićen u srpnju 2024. zajedno s Joaquinom Guzmanom Lopezom mlađim, jednim od Guzmanovih sinova, kad je njihov avion sletio u Novom Meksiku. I Guzman Lopez se otad izjasnio krivim za trgovinu drogom.

Frank Perez, Zambadin odvjetnik, u sudskom je podnesku od 6. srpnja izjavio da je njegov klijent bio potpuno svjestan da će dobiti doživotnu kaznu zatvora kada je odlučio prihvatiti odgovornost za svoje zločine. Perez je zatražio od suca da se Zambadu, u kasnim sedamdesetima, smjesti u ustanovu u s odgovarajućom medicinskom skrbi.

SVE ISTRAŽUJE FBI Agent ICE-a upucao Meksikanca nakon incidenta sa saveznim agentima: Udario ih je autom?
Agent ICE-a upucao Meksikanca nakon incidenta sa saveznim agentima: Udario ih je autom?

Tužitelji bruklinskog američkog državnog odvjetništva rekli su da takvi zatvori koje je predložio Perez nisu nužno opremljeni za otklanjanje sigurnosnih rizika jer bi Zambada mogao nastaviti upravljati aktivnostima kartela iza rešetaka.

„Ti sigurnosni rizici postojat će i u doglednoj budućnosti jer osobe odane optuženiku i dalje kontroliraju kartel“, napisali su tužitelji u podnesku od 13. srpnja.

Guzman služi doživotnu kaznu u zatvoru s maksimalnim osiguranjem u Coloradu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ma kakvo more? Kolinda će učiti, Dabro snima album, a Šušnjar s motikom na polju...
Ljetovanja političara

Ma kakvo more? Kolinda će učiti, Dabro snima album, a Šušnjar s motikom na polju...

Motika liječi sve bolesti, kaže Šušnjar. S njim se ne slaže kolega mu ministar Butković. On će s prijateljima - kartati
VIDEO UŽAS Ženu udario grom na Krku: 'Nosila je suncobran. U bolnicu je prevezao helikopter'
NA INTENZIVNOJ NJEZI

VIDEO UŽAS Ženu udario grom na Krku: 'Nosila je suncobran. U bolnicu je prevezao helikopter'

Riječki KBC potvrdio nam je kako je osoba zaprimljena u Objedinjeni hitni bolnički prijam. Na intenzivnoj je njezi nakon udara groma
Horor u Sloveniji: Ženi prerezao vrat pred djetetom i pobjegao. Tragaju za državljaninom BiH
UBOJICA U BIJEGU

Horor u Sloveniji: Ženi prerezao vrat pred djetetom i pobjegao. Tragaju za državljaninom BiH

Policija upozorava da je riječ o opasnoj i nepredvidivoj osobi te poziva građane da mu se ne približavaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026