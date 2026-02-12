Obavijesti

IZGUBIO RAVNOTEŽU

Pao s električnog bicikla u Ogulinu, imao je 2,66 promila

Pao s električnog bicikla u Ogulinu, imao je 2,66 promila
U nesreći je srećom lakše ozlijeđen, a policija će mu zbog počinjenog prekršaja uručiti obavezni prekršajni nalog

Pijani muškarac (32) pao je s električnog bicikla jučer u 12.35 sati u naselju Puškarići na području Ogulina. Vozio se biciklom pod utjecajem alkohola od čak 2,66 promila te je u nekom momentu izgubio ravnotežu i pao na cestu..

U nesreći je srećom lakše ozlijeđen, a policija će mu zbog počinjenog prekršaja uručiti obavezni prekršajni nalog.

