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ZAVRŠIO U BOLNICI

Pao s motora u Zagorju i teško se ozlijedio: Vozio bez vozačke

Piše Ivan Štengl,
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Pao s motora u Zagorju i teško se ozlijedio: Vozio bez vozačke
Foto: PU bjelovarsko-bilogorska
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Motorist je pomoć u Općoj bolnici Zabok gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozlijede

Policija je nakon završetka očevida objavila detalje nesreće u kojoj je 22-godišnji motorist 25. lipnja teško ozlijeđen u Trškom Vrhu.

-  Naime, 22- godišnjak je bez potrebne kategorije u vozačkoj dozvoli i motociklom kojem je isteklo važenje prometne dozvole, upravljao iz smjera Krapine u smjeru Radoboja te brzinu kretanja motocikla nije prilagodio osobini ceste, uslijed čega je u zavoju izgubio nadzor nad motociklom - navode.

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Motorist je zatim pao na cestu, a vozilo je otklizalo van ceste.

- Slijedećeg dana, 22-godišnjak je zatražio liječničku pomoć u Općoj bolnici Zabok gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozlijede.

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