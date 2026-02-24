Obavijesti

CIGARETE SA KOSOVA

Pao švercer u Slavonskom Brodu: Carinici spriječili unos 1955 kutija cigareta

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
1
Foto: carina.gov.hr

Protiv stranca je podnesena kaznena prijava jer ga se sumnjiči za izbjegavanje carinskog nadzora. Slučaj je sada predan državnom odvjetništvu koje će odlučiti o daljnjem postupku

Admiral

Carinici su na na graničnom prijelazu Slavonski Brod spriječili su pokušaj nezakonitog unosa ukupno 39.100 komada cigareta u carinsko područje Europske unije. Kako su naveli, U nedjelju 22. veljače tijekom kontrole autobusa registarskih oznaka Bosne i Hercegovine, kod putnika je pronađeno je ukupno 39.100 komada različitih vrsta cigareta koje su bile označene duhanskim markicama Republike Kosovo.

Foto: carina.gov.hr

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iz članka 257. stavka 1. Kaznenog zakona, protiv strane fizičke osobe podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

DOBIO 'MASNU' KAZNU Vozač kamiona iz Turske htio prošvercati 10 tisuća cigareta na Bajakovu. Sakrio ih ispod robe
Vozač kamiona iz Turske htio prošvercati 10 tisuća cigareta na Bajakovu. Sakrio ih ispod robe

Roba koja je predmet kaznenog djela je oduzeta.

