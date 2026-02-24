Protiv stranca je podnesena kaznena prijava jer ga se sumnjiči za izbjegavanje carinskog nadzora. Slučaj je sada predan državnom odvjetništvu koje će odlučiti o daljnjem postupku
CIGARETE SA KOSOVA
Pao švercer u Slavonskom Brodu: Carinici spriječili unos 1955 kutija cigareta
Carinici su na na graničnom prijelazu Slavonski Brod spriječili su pokušaj nezakonitog unosa ukupno 39.100 komada cigareta u carinsko područje Europske unije. Kako su naveli, U nedjelju 22. veljače tijekom kontrole autobusa registarskih oznaka Bosne i Hercegovine, kod putnika je pronađeno je ukupno 39.100 komada različitih vrsta cigareta koje su bile označene duhanskim markicama Republike Kosovo.
Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iz članka 257. stavka 1. Kaznenog zakona, protiv strane fizičke osobe podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
Roba koja je predmet kaznenog djela je oduzeta.
