Pao švercer u Slavonskom Brodu: Carinici spriječili unos 1955 kutija cigareta

Carinici su na na graničnom prijelazu Slavonski Brod spriječili su pokušaj nezakonitog unosa ukupno 39.100 komada cigareta u carinsko područje Europske unije. Kako su naveli, U nedjelju 22. veljače tijekom kontrole autobusa registarskih oznaka Bosne i Hercegovine, kod putnika je pronađeno je ukupno 39.100 komada različitih vrsta cigareta koje su bile označene duhanskim markicama Republike Kosovo.

Foto: carina.gov.hr

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iz članka 257. stavka 1. Kaznenog zakona, protiv strane fizičke osobe podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Roba koja je predmet kaznenog djela je oduzeta.