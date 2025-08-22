Obavijesti

'PAO' JE I 2023. GODINE

'Pao' Walter White iz Ploča: Proizvodio i prodavao 'meth'

Matamfetamin je jedna od najopasnijih sintetičkih droga današnjice s razornim posljedicama na tijelo i mozak

Policija je uhitila 46-godišnjaka za kojeg sumnjaju da je na području Ploča i Metkovića proizvodio pa prodavao metamfetamin, meth.  Kriminalističkim istraživanjem su utvrdili kako je muškarac od travnja do dana uhićenja ove godine u više navrata prodavao drogu metamfetamin (Chrystal meth) konzumentima s područja Ploča i Metkovića.

Osumnjičeni je s istom drogom zatečen i 2023. godine kada je procesuiran sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 46-godišnjak je, uz kaznenu prijavu, predan u pritvorsku jedinicu Policijske postaje Ploče, priopćili su iz PU dubrovačko-neretvanske.

