'Pao' Walter White iz Ploča: Proizvodio i prodavao 'meth'

Policija je uhitila 46-godišnjaka za kojeg sumnjaju da je na području Ploča i Metkovića proizvodio pa prodavao metamfetamin, meth. Kriminalističkim istraživanjem su utvrdili kako je muškarac od travnja do dana uhićenja ove godine u više navrata prodavao drogu metamfetamin (Chrystal meth) konzumentima s područja Ploča i Metkovića.

Osumnjičeni je s istom drogom zatečen i 2023. godine kada je procesuiran sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 46-godišnjak je, uz kaznenu prijavu, predan u pritvorsku jedinicu Policijske postaje Ploče, priopćili su iz PU dubrovačko-neretvanske.

Matamfetamin je jedna od najopasnijih sintetičkih droga današnjice s razornim posljedicama na tijelo i mozak