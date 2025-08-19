Skoro 5 tona kokaina i 5 Hrvata. MUP: Pretraženi su stanovi. Upoznati smo i s likvidacijom...

Nakon informacija o zapljeni skoro pet tona kokaina, točnije 4,8 tona, sredinom srpnja u karipskom moru, pri čemu su uhićeni i hrvatski državljani, kao i navoda da je ta zapljena povezana s likvidacijom troje ljudi, među kojima se spominje i jedan Hrvat, pitali smo MUP jesu li upoznati s tom akcijom i jesu li u njoj sudjelovali, kao i jesu li upoznati s istragom trostrukog ubojstva u Boliviji.

Njihov odgovor prenosimo u cijelosti:

Vezano uz Vaš upit, obavještavamo Vas kako su francuska mornarica i carinska policija, djelujući u okviru francuske nacionalne agencije za borbu protiv droga – OFAST, ured na Karibima, na otvorenom moru u blizini Barbadosa zaustavile brod za prijevoz cementa imena GALAXYR s kamerunskom zastavom.

Na brodu je 12. srpnja 2025. godine, na Martiniku, pronađeno više od 4,8 tona kokaina, a uhićena je posada od jedanaest članova – državljana Hrvatske (5), Crne Gore i Srbije. Kazneni postupak u vezi ove velike zapljene vode francuska pravosudna tijela na Martiniku.

Hrvatska, crnogorska i srpska policija su, temeljem ostvarene zapljene i naloga nadležnih sudova, provele nužne dokazne radnje protiv svojih državljana uhićenih na brodu (pretrage stanova i dr.).

Ova zapljena kokaina i uhićenja rezultat su uske međunarodne policijske suradnje više agencija: hrvatske Službe kriminaliteta droga Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Policijske uprave primorsko-goranske, američke DEA-e, francuskog OFAST-a, srpske policije, crnogorske policije te britanskog NCA-a, uz potporu Europola.

Kokain je bio namijenjen europskom ilegalnom narko tržištu.

Nadalje, upoznati smo s likvidacijom triju osoba (1 hrvatskog, 1 srpskog i 1 makedonskog državljanina) koje su ubijene 12./13. kolovoza 2025. godine u bolivijskom gradu Santa Cruzu. Bolivijske vlasti provode istragu s ciljem rasvjetljavanja svih okolnosti ubojstava.

Informacije u vezi zapljene i ubojstava dostupne su i u javnim izvorima.

Brod su, na moru između Barbadosa i Sv. Lucije, presrele i drogu zaplijenile vlasti s otoka Martinik, prekomorskog francuskog teritorija, a u tom trenutku na njemu se nalazilo ukupno 11 članova posade, od kojih po petorica iz Hrvatske i Crne Gore te jedan državljanin Srbije.

O zapljeni 4,8 tona kokaina prvi je izvijestio MUP Srbije s obzirom da je uhićen i jedan njihov državljanin, V. Đ. (41).

Za Đokovića se sumnja, navode srbijanski mediji, da je imao ključnu ulogu u regrutiranju posade, ali i u prijevozu kokaina iz Južne Amerike u Europu.

- Postoji sumnja da je ova zapljena kokaina povezana s nedavnim trostrukim ubojstvom u Boliviji, članova ‘balkanskog kartela’, državlјana Srbije, Sjeverne Makedonije i Hrvatske - naveli su u svom priopćenju.

Riječ je o likvidaciji trojice ljudi čija su tijela pronađena u Boliviji 13. kolovoza, a Jutarnji list pisao je kako je među ubijenima i Hrvat Marco Skerbec (33), Riječanin nestao u Boliviji.