DEMONSTRIRAJU MOĆ PLUS+

Ubojstva s potpisom balkanskih mafija: Vežu, muče pa ubiju

Piše Helena Tkalčević,
Između lokalnih kriminalnih grupa postoji neka vrsta dogovorenog mira, ali je nasilje eskaliralo kad su počeli dolaziti pripadnici kriminalnih klanova s Balkana, smatra kriminologinja

Balkanske mafije karakterizira visoka razina nasilja kojim se koriste kako bi demonstrirale moć svoje kriminalne organizacije, prenosi Express riječi kriminologinje Gabriele Reyes.

UŽIVO Izvori tvrde: Putin tražio 'susret u Moskvi' sa Zelenskim
IZ MINUTE U MINUTU

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da će Sjedinjene Države pomoći Europi u pružanju sigurnosti Ukrajini u sklopu bilo kakvog sporazuma kojim će se okončati ruski rat s Rusijom
Austrija poslala novčane kazne zbog Thompsonovog koncerta: 'Možemo istraživati van zemlje'
EKSKLUZIVNO

Kako doznajemo, nekolicina ljudi koji žive u Austriji kažnjeni su jer su istražna tijela utvrdila da su prekršili stroge austrijske zakone vezane uz nedozvoljene povike i simbole na Thompsonovu koncertu
Pobuna na Ošljaku, mještani otjerali brodove s turistima: 'Ulaze u kuće i pitaju za zahod'
PROSVJED NA OTOČIĆU

Mještani otočića kraj Zadra otjerali su brodove s turistima. Kažu kako im je dosta prekomjernog neorganiziranog turizma i ljudi koji im kradu po vrtovima i zagađuju okoliš

