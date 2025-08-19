Između lokalnih kriminalnih grupa postoji neka vrsta dogovorenog mira, ali je nasilje eskaliralo kad su počeli dolaziti pripadnici kriminalnih klanova s Balkana, smatra kriminologinja
DEMONSTRIRAJU MOĆ PLUS+
Ubojstva s potpisom balkanskih mafija: Vežu, muče pa ubiju
Čitanje članka: 2 min
Balkanske mafije karakterizira visoka razina nasilja kojim se koriste kako bi demonstrirale moć svoje kriminalne organizacije, prenosi Express riječi kriminologinje Gabriele Reyes.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku