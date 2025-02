Papa Franjo osudio ubijanje djece u globalnim sukobima: 'To je neprihvatljivo postalo...'

Franjo, koji je bio kritičan i prema nasilju u izraelskoj vojnoj ofenzivi u Gazi te u rusko-ukrajinskom ratu, u svojim primjedbama nije naveo na koje sukobe misli.

"Tragično je - a vidjeli smo to gotovo svaki dan u posljednje vrijeme - djeca umiru pod bombama... to je neprihvatljivo", rekao je Papa. "Ubijati djecu znači uskratiti budućnost", istaknuo je.

Vatikan, koji je posljednjih desetljeća potresen skandalima o seksualnom zlostavljanju djece u zemljama diljem svijeta, pozvao je niz svjetskih čelnika u ponedjeljak na jednodnevnu konferenciju na kojoj će raspravljati o pravima djece.

Među govornicima su jordanska kraljica Rania, talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani i bivši indonezijski predsjednik Megawati Sukarnoputri.

Franjo je pojačao svoje kritike izraelske vojne kampanje u Gazi posljednjih mjeseci, prije sporazuma o prekidu vatre u siječnju.

Na godišnjem božićnom obraćanju kardinalima koji vode vatikanske odjele Papa se osvrnuo na izraelske zračne napade izvedene dan prije u kojima je ubijeno najmanje 25 Palestinaca u Gazi.

„Jučer su bombardirana djeca”, rekao je Franjo.

„To je okrutnost. To nije rat. Htio sam to reći jer to pogađa srce”.

Humanitarnu situaciju u palestinskoj enklavi Franjo je prije nekoliko tjedana nazvao "vrlo ozbiljnom i sramotnom".

U svojem govoru u ponedjeljak također Papa je osudio broj djece raseljene zbog globalnih sukoba, koji Ujedinjeni narodi procjenjuju na oko 38 milijuna.

“Danas smo ovdje da kažemo da ne želimo da ovo postane novo normalno”, rekao je Papa. "Odbijamo se naviknuti na to."

Franjo, koji je oštro kritizirao mjere američkog predsjednika Donalda Trumpa protiv imigracije, također je spomenuo djecu bez dokumenata na američko-meksičkoj granici.

Rekao je da su oni "prve žrtve tog egzodusa očaja i nade koji su napravile tisuće ljudi koji su dolazili s juga prema Sjedinjenim Američkim Državama".