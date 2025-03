Papa Franjo proveo mirnu noć u bolnici, zahvalio se liječnicima

Papa Franjo, koji je u bolnici već više od tri tjedna, proveo je "mirnu noć", objavio je u ponedjeljak Vatikan, nakon što je papa dan ranije poslao poruku zahvale liječnicima.

Zdravstveno stanje poglavara Katoličke Crkve, koji je počeo dobro reagirati na liječenje obostrane upale pluća, pokazalo je "blago poboljšanje", objavio je Vatikan tijekom vikenda.

"Papa je proveo mirnu noć, odmara se", po izvješću o Papinu zdravstvenom stanju objavljenom u ponedjeljak ujutro.

Papa je u nedjelju u pisanom tekstu za Angelus zahvalio svima koji pomažu ljudima u nevolji, pa tako i svojim liječnicima i svom medicinskom osoblju koje ga njeguje.

Papa, izabran 13. ožujka 2013., imao je niz zdravstvenih problema, od operacije debelog crijeva 2021. do hernije 2023., no ovo mu je najdulji boravak u bolnici do sada u njegovu pontifikatu.