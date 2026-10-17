Papa Lav izlazi iz bolnice

Papa Lav trebao bi u subotu poslijepodne biti otpušten iz bolnice nakon operacije raka pluća, priopćio je Vatikan. Papa Lav bit će otpušten iz bolnice, objavio Vatikan Papa Lav trebao bi u subotu poslijepodne biti otpušten iz bolnice nakon operacije raka pluća, priopćio je Vatikan.

U nedjelju će iz svojih odaja u Vatikanu predvoditi molitvu za hodočasnike okupljene na Trgu svetog Petra. Bit će to njegovo prvo javno pojavljivanje otkako je hospitaliziran.