Papa Lav drugi dan posjeta u krizom pogođenom Libanonu

Papa Lav u ponedjeljak će se sastati s čelnicima različitih libanonskih vjerskih zajednica, gdje se očekuje da će ih pozvati da ne napuštaju zemlju unatoč godinama sukoba, političkoj paralizi i gospodarskoj krizi koje su potaknule valove iseljavanja. Lav, prvi papa iz SAD-a, posjetit će libanonsku kršćansku zajednicu prije nego što bude domaćin međureligijskog dijaloga s pripadnicima sunitske i šijitske muslimanske zajednice te druza, kao i radnicima migrantima.

Papa, koji boravi u zemlji u, kako je rekao, mirovnoj misiji, pozvao je u nedjelju libanonske političke čelnike da ustraju u naporima za mir unatoč „vrlo složenoj, konfliktnoj i neizvjesnoj“ regionalnoj situaciji. Lav će boraviti u Libanonu do utorka, na drugoj etapi svojeg prvog inozemnog putovanja, koje je počeo u Turskoj.

Papin posjet 'pobuđuje nam nadu'

Papa u ponedjeljak ima ispunjen raspored. Posjetit će grob svetog Šarbela, katoličkog sveca kojeg štuju vjernici diljem regije.

Mnoštvo se ondje okupilo već rano u ponedjeljak kako bi ga dočekalo, noseći kišobrane zbog kiše i kličući dok se njegov konvoj približavao uz zvonjavu crkvenih zvona. „Stvarno smo čekali Papin posjet jer nam sada podiže nadu. On je došao potvrditi nam da ovo što živimo - neće zauvijek biti ovako“, rekao je vlč. Toni Elias, maronitski svećenik iz Rmeiha, kršćanskog mjesta blizu izraelske granice.

„I vjerujemo da sa sobom nosi poruku mira, koja nam je doista potrebna.“

Papa će posjetiti mjesto eksplozije

Libanon, koji ima najveći udio kršćana na Bliskom istoku, pogođen je prelijevanjem sukoba iz Gaze, a Izrael i libanonska šijitska militantna skupina Hezbolah ušli su u rat koji je kulminirao razornom izraelskom ofenzivom.

Zemlja u kojoj je milijun sirijskih i palestinskih izbjeglica također se bori izaći iz teške gospodarske situacije nakon desetljeća neodgovornog trošenja koje je 2019. dovelo gospodarstvo u krizu.

Lav će održati i susret s mladima, gdje se očekuje da će ih pozvati da rade na miru u zemlji koju i dalje pogađaju gotovo svakodnevna izraelska bombardiranja.

Izrael tvrdi da je njegov nastavak udara nakon prošlogodišnjeg sporazuma o prekidu vatre usmjeren na sprječavanje Hezbolaha da ponovno uspostavi vojne kapacitete i postane prijetnja zajednicama na sjeveru Izraela.

Papin raspored uključuje i molitvu na mjestu kemijske eksplozije u bejrutskoj luci 2020., u kojoj je poginulo 200 ljudi i nastala šteta od milijardi dolara. Također će predvoditi misu na otvorenom na bejrutskoj rivi te posjetiti psihijatrijsku bolnicu, jednu od rijetkih ustanova za mentalno zdravlje u Libanonu, gdje njegov posjet s nestrpljenjem očekuju osoblje i pacijenti.