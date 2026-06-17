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Papa Lav podržao dogovor SAD-a i Irana: 'Ohrabrujući rezultat'

Piše HINA,
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Papa Lav podržao dogovor SAD-a i Irana: 'Ohrabrujući rezultat'
Foto: Remo Casilli

Sveti Otac pozdravio je sporazum koji bi trebao biti potpisan u petak te pozvao na jačanje povjerenja i nastavak mirovnih pregovora na Bliskom istoku.

Papa Lav XIV. pozdravio je u srijedu postizanje sporazuma između Irana i SAD-a, koji bi formalno trebao biti potpisan u petak, kao "ohrabrujući rezultat strpljivog rada na dijalogu i na pregovorima". Sjedinjene Države i Iran su se ovoga tjedna dogovorili o sporazumu kojim će se okončati sukob na Bliskom istoku koji je od kraja veljače odnio tisuće života, prvenstveno u Iranu i Libanonu. Sporazum će biti formalno potpisan u petak u Švicarskoj. Nakon toga započet će dvomjesečno razdoblje pregovora, a prvi korak bit će dugo očekivano ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. "Nadam se da će ovaj sporazum moći doprinijeti jačanju međusobnog povjerenja, sigurnosti i stabilnosti na Bliskom istoku, promovirajući put dijaloga i suradnje među narodima", kazao je papa na tjednoj audijenciji u Vatikanu, izražavajući također "zahvalnost zemljama koje su se angažirale kako bi potaknule susret između strana"’.

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Sedamdesetogodišnji Sveti Otac spomenuo je i "tužne vijesti" vezane uz rat u Ukrajini, "koji se i dalje širi", te pozvao na molitvu za otvaranje "puteva dijaloga" koji bi omogućili "gašenje mržnje i učinili mogućim pravedan i trajan mir".

Papa Lav izrazio je žalost zbog nevinih žrtava i uništenih crkava i mjesta kulturne baštine.

"Blizak sam onima koji oplakuju svoje bližnje, ranjenima i onima koji usred nasilja i dalje hrabro služe životu", dodao je papa.

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