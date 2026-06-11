Papa pozvao čelnike: 'Budite humaniji prema migrantima'

Papa Lav XIV. uputio je u četvrtak apel svjetskim čelnicima da se prema migrantima odnose humanije, upozorivši tijekom posjeta španjolskim Kanarskim otocima, jednom od glavnih europskih žarišta migracija, da će povijest osuditi one koji dopuštaju patnju ljudi koji bježe od rata ili siromaštva.

Američki papa je rekao da „ljudsko dostojanstvo nema putovnicu i ne gubi vrijednost prelaskom granice“.

„Ne smijemo se naviknuti brojati mrtve“, izjavio u luci Arguineguín na otoku Gran Canaria, koju su humanitarne organizacije prozvale „Lukom srama“ nakon što je ondje u prvim mjesecima pandemije koronavirusa oko tisuću migranata bilo prisiljeno boraviti u nehumanim uvjetima.

„Neka nas povijest ne optuži da smo bol onih koji pate pretvorili u uobičajen prizor na našim obalama“, poručio je tisućama okupljenih kod spomenika migrantima stradalima na moru. „Prije ili kasnije saznat će se jesmo li štitili život ili smo podlegli ravnodušnosti".

Papa, koji je posljednjih mjeseci zauzeo oštriji ton prema smjeru globalnog političkog vodstva, nedavno je izazvao nezadovoljstvo američkog predsjednika Donalda Trumpa jer je oštro kritizirao njegovu strogu protumigrantsku politiku.

Papa boravi na arhipelagu uz zapadnu obalu Afrike u sklopu jednotjednog posjeta Španjolskoj, tijekom kojeg će se u petak susresti s oko tisuću migranata.

Kanarski otoci jedno su od odredišta migranata koji se na opasno putovanje preko Atlantika često upuštaju u improviziranim i prenapučenim plovilima.

Tijekom susreta u luci s predstavnicima nevladinih i humanitarnih organizacija koje pomažu migrantima, papa je saslušao svjedočanstva volontera, među kojima i kapetana spasilačkog broda koji je rekao da je tijekom 18 godina rada sa svojim kolegama spasio oko 20.000 migranata.

„To je broj od kojeg mi pozli i koji se ne može zaboraviti“, rekao je kapetan Tito Villarmea. „Volio bih da nikoga ne moramo spašavati.“

Papa je poslušao svjedočanstvo Nigerijke, pročitano u njezino ime, koja je opisala kako je bila žrtva trgovine ljudima i seksualnog zlostavljanja tijekom pokušaja dolaska u Europu u potrazi za boljim životom.

„Živjela sam u uvjetima koje ne bih poželjela nikome“, poručila je.

Papa joj je rekao da je Božji blagoslov i da zaslužuje sreću.

„Dragi migranti, prije nego što vam kažem bilo što drugo, želim se nakloniti vašem dostojanstvu“, izjavio je. „Vi niste samo brojevi ili dosjei. Vi ste ljudi koji su iza sebe ostavili obitelji i domove. Imate snove koje nitko nema pravo prezirati", istaknuo je.

Kanarski otoci, udaljeni više od tisuću kilometara od španjolskog kopna, primili su rekordna 46.843 migranta s nereguliranim statusom tijekom 2024., dok ih je 2015. bilo manje od 1000, pokazuju službeni podaci.

Lani je više od 3000 ljudi poginulo pokušavajući stići do otoka, izvijestila je organizacija Caminando Fronteras.

Papa je u ponedjeljak u španjolskom parlamentu rekao da nedostatak pomoći migrantima diljem svijeta dovodi u pitanje „etičke temelje međunarodnog poretka“.

U četvrtak je pozvao na uspostavu „zakonitih i sigurnih putova“ za migraciju, međunarodnu suradnju u borbi protiv trgovine ljudima te financiranje operacija spašavanja migranata u pogibelji na moru.

Dodao je da svijet mora učiniti više kako bi iskorijenio siromaštvo, ratove i korupciju koji prisiljavaju ljude da napuštaju svoje domove.

„Nije dovoljno upravljati dolascima, raspoređivati statistike, jačati granice ili žaliti za mrtvima tek nakon što stradaju“, rekao je papa.

Za razliku od većine europskih zemalja, Španjolska je zauzela otvoreniji pristup migrantima i pokrenula program kojim bi više od pola milijuna osoba bez reguliranog statusa moglo dobiti dozvolu boravka.