NASTAVLJA FRANJIN PUT

Papa Lav primio američkog svećenika Jamesa Martina, zagovornika LGBT zajednice

Piše HINA,
Papa Lav primio američkog svećenika Jamesa Martina, zagovornika LGBT zajednice
Foto: Clodagh Kilcoyne

Franjo, koji je predvodio Crkvu 12 godina, je 2023. izdao dekret kojim se svećenicima dozvoljava davanje blagosova istospolnim parovima od slučaja do slučaja, iako Crkva i dalje službeno priznaje samo brakove između muškarca i žene.

Papa Lav primio je u ponedjeljak u privatnoj audijenciji američkog svećenika, isusovca Jamesa Martina, koji se zauzima za prava i pastoral katolika iz LGBT zajednice, nastavljajući putem svog prethodnika pape Franje glede otvaranja Crkve homoseksualnoj zajednici.

Martin je autor knjige "Izgradnja mosta: Kako Katolička crkva i LGBT zajednica mogu stupiti u odnos poštovanja, suosjećanja i osjetljivosti" i često govori o temama koje se tiču ​​homoseksualnosti i katolicizma, zbog čega se našao na udaru konzervativnog klera u crkvi.

Papa Franjo se s njim sastao 2019. i 2022.

"Bilo je vrlo utješno i ohrabrujuće. Čuo sam istu poruku od pape Lava koju sam čuo i od pape Franje o dobrodošlici za LGBT osobe", rekao je Martin nakon sastanka.

Nauk Katoličke Crkve govori da se LGBT osobe moraju poštivati i da se njihovo dostojanstvo mora braniti. Također uči da privlačnost prema istom spolu nije grešna, ali da spolni odnosi izvan braka između muškarca i žene jesu.

 Nakon sastanka u Apostolskoj palači Martin je također potvrdio da papa Lav "želi da se svi u Crkvi osjećaju dobrodošli".

"Njegov pristup LGBT katolicima je nastavak ostavštine pape Franje", dodao je.

Lav se još nije  obratio LGBT zajednici niti je javno komentirao Franjin sporan dekret iz 2023.

Ovaj tjedan je u Rim stiglo nekoliko katoličkih 'gay' skupina na hodočašće povodom Katoličke svete godine 2025. , koju je na Badnjak 2024. otvorio papa Franjo otvaranjem Svetih vrata (Portae Sanctae) na bazilici sv. Petra., s glavnom temom "Hodočasnici nade".

Martin vodi internetski portal Outreach.faith.

Vatikan je u svoj službeni kalendar za ovu godinu uvrstio jedno događanje koje organizira udruga LGBT katolici.

Katolička sveta godina, poznata i kao Jubilarna godina, traje do 29. lipnja 2026. zatvaranjem Svetih vrata bazilike sv. Petra.

