Trump ponovno napao papu Lava zbog rata s Iranom

Američki predsjednik Donald Trump, čiju je ratnu i imigracijsku politiku osudio papa Lav, nastavio je u utorak navečer kritizirati vođu Katoličke Crkve.

U objavi na svojoj mreži Truth Social Trump je pozvao da "netko, molim vas, kaže papi Lavu" o ubojstvima prosvjednika u Iranu i da je "apsolutno neprihvatljivo da Iran ima nuklearnu bombu".

SAD i Izrael napali su Iran 28. veljače.

Iran je odgovorio napadima na Izrael i zaljevske države s američkim bazama.

Američko-izraelski napadi na Iran i izraelski napadi u Libanonu ubili su tisuće ljudi i raselili milijune.

Iran nema nuklearno oružje, dok SAD ima.

Vjeruje se da je Izrael jedina bliskoistočna zemlja s nuklearnim oružjem.

Dok zapadne zemlje dugo vjeruju da Iran želi nuklearnu bombu - ili barem sposobnost da je vrlo brzo napravi - Teheran je to uvijek poricao, pozivajući se na svoje članstvo u Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja.

Trumpovi komentari dolaze nakon što je papa Lav ranije tijekom dana upozorio na rizik od klizanja demokracija u tiraniju.

Prvi američki papa, Lav, napisao je pismo koje je izdao Vatikan o korištenju moći u demokratskim društvima i rekao da demokracije ostaju zdrave samo kada su ukorijenjene u moralnim vrijednostima.

Papa je kritizirao Trumpovu odluku o pokretanju rata protiv Irana, rekavši da Bog odbacuje molitve onih koji pokreću ratove i imaju "okrvavljene ruke".

Papa je Trumpovu prijetnju ovog mjeseca da će uništiti iransku civilizaciju nazvao neprihvatljivom i prethodno je odbio pridružiti se takozvanoj inicijativi američkog predsjednika "Odbor mira" za Gazu.

Vjerski vođa također je pozvao na "duboko promišljanje" o načinu na koji se migranti tretiraju u SAD-u, dok Trump provodi tvrdu imigracijsku politiku.

U nedjelju je Trump nazvao papu "slabim" i "groznim" po pitanju kriminala i vanjske politike.