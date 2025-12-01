Papa Lav XIV. pohvalio Libanon kao primjer vjerskog suživota

Libanon, pogođen ratom i krizama, pokazuje da "kršćani, muslimani, Druzi i bezbrojni drugi mogu živjeti zajedno i graditi zemlju koja je ujedinjena poštovanjem i dijalogom", rekao je poglavar Katoličke Crkve.

"U doba kada suživot može izgledati kao daleki san, narod Libanona stoji kao snažan podsjetnik da strah, nepovjerenje i predrasude nemaju posljednju riječ te da su jedinstvo, pomirenje i mir mogući", izjavio je papa.

U tom kontekstu, Lav XIV. je pozvao Libanonce da predvode primjerom i budu "graditelji mira kako bi se suočili s netolerancijom, prevladali nasilje i uklonili isključenost".

Papa je govorio uz predstavnike različitih vjera na Trgu mučenika u Bejrutu, gdje se nalaze poznata gradska džamija Mohammad al-Amin i katedrala Sv. Jurja.

Libanon je dom raznih vjerskih zajednica, što uključuje muslimane - sunite i šijite, kršćane i Druze.

Zemlja trenutačno proživljava najgoru ekonomsku krizu u svojoj povijesti, s oko 60 posto stanovništva koje živi u siromaštvu.

Napeta sigurnosna situacija nakon najnovijeg rata između Izraela i militanata Hezbolaha koje podržava Iran dodatno je pogoršala probleme građana.

Muslimanski i kršćanski vjernici dočekali su papu u centru Bejruta uz jaku prisutnost sigurnosnih snaga.

"Ja sam musliman, ali papa je za sve ljude i u ovoj zemlji želimo jedinstvo i molitvu", rekao je vjernik Sami Kabbani.

Muslimanska molitva održana je u Lavovoj prisutnosti prije nego što se obratio okupljenima.

Ranije je Papa posjetio samostan sjeverno od Bejruta gdje se molio na grobu svetog Šarbela.