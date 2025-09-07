Obavijesti

News

Komentari 0
HVATAO PREDMET

Papa Lav udario kamermana, sad mu se ispričava: Scusa!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Papa Lav udario kamermana, sad mu se ispričava: Scusa!
Foto: Remo Casilli

Kad putuje u svome papamobilu, promatrači mu često bacaju predmete koji uključuju plišane igračke ili zastave različitih zemalja

Papa Lav XIV. ispričao se nakon što je slučajno udario kamermana dok se u nedjelju vozio Trgom svetog Petra u papamobilu. 69-godišnji poglavar Katoličke crkve pokušao je uhvatiti objekt koji mu je netko bacio iz gomile.

Posegnuo je unatrag izravno u kameru, zbog čega je službeni kamerman nakratko izgubio ravnotežu u stražnjem dijelu vozila.

Lav se okrenuo i s osmijehom ispričao, rekavši "Scusa", talijanski za "oprostite"

UMRO JE OD LEUKEMIJE FOTO Slavlje u Vatikanu: Carlo Acutis prvi je svetac milenijalac: Zvali su ga 'Božji influencer'
FOTO Slavlje u Vatikanu: Carlo Acutis prvi je svetac milenijalac: Zvali su ga 'Božji influencer'

Kad putuje u svome papamobilu, promatrači mu često bacaju predmete koji uključuju plišane igračke ili zastave različitih zemalja.

Vožnja Trgom svetog Petra obično se prenosi uživo putem interneta, a kamerman tim ciljem prati papu.

U nedjelju, poglavar 1.4 milijarde katolika diljem svijeta kanonizirao je pokojnog talijanskog tinejdžera Carla Acutisa, koji je umro 2006. godine u dobi od 15 godina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tisuće Hrvata ostale bez novca, urušila se piramidalna shema!
OGROMNA PREVARA

Tisuće Hrvata ostale bez novca, urušila se piramidalna shema!

Priča o stabilnom prinosu, udvostručenju uloga i novcu koji "samo sjeda na račun" završila je kao klasična Ponzijeva shema. Platforma se urušila, a tisuće Hrvata ostale su bez novca
Rex, zauvijek si naš suborac: 'Stao je na minu, kao čovjeka smo ga nosili u sinjsku bolnicu'
HEROJ DINARE

Rex, zauvijek si naš suborac: 'Stao je na minu, kao čovjeka smo ga nosili u sinjsku bolnicu'

Grija si me na straži, Dinara nan je mati bila, ladna i zimi i liti, ti suborac si moj, vavik..., poručuju danas suborci pokojnom ovčaru
Užas u Opatiji: Muškarca (56) pijan u kući premlatio do smrti
UHITILI 36-GODIŠNJAKA

Užas u Opatiji: Muškarca (56) pijan u kući premlatio do smrti

Tijekom sukoba osumnjičeni mu je zadao više udaraca po tijelu, nakon čega je muškarac preminuo. Policija i hitna pomoć stigli su na mjesto događaja jučer oko 5.45 sati, no liječnici su mogli samo konstatirati smrt.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025