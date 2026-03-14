Papa Lav XIV. danas se seli u vatikansku Apostolsku palaču

Papa Lav XIV, poglavar 1,4 milijarde rimokatolika u svijetu, u subotu, zajedno sa svojim najbližim suradnicima i osobljem seli se u službenu papinsku rezidenciju u Apostolskoj palači, rekao je glasnogovornik Vatikana Matteo Bruni. Apostolska palača gleda na Trg svetog Petra, a bila je prazna od 2013. Lavov prethodnik, papa Franjo, koji je umro u travnju prošle godine, odbio je život u palači i umjesto toga kao svoju službenu rezidenciju odabrao je gostinjsku zgradu, Dom svete Marte koji se nalazi u Vatikanu nedaleko od bazilike svetog Petra.

Franjo je namjerno odlučio ne živjeti u papinskom apartmanu u Apostolskoj palači da bi istaknuo svoj skroman način života i potrebu za odbacivanjem izolacije koja se povezuje sa životom u papinskoj palači.

S obzirom na to da je godinama bio prazan, stan je bio prilično zapušten. Talijanski mediji su izvijestili da je u njemu bilo plijesni, oštećenja od vode te da su vodovodni i električni sustava bili zastarjeli, a i krov je prokišnjavao.

Radovi na obnovi trajali su nekoliko mjeseci. Za to vrijeme je Lav živio u istome stanu koji je koristio kao kardinal, a smješten je u zgradi u kojoj se nalazi Dikasterij za doktrinu vjere.

Ubrzo nakon izbora 8. svibnja, Lav - rođen kao Robert Francis Prevost u Chicagu - jasno je dao do znanja da kani živjeti u Apostolskoj palači poput ranijih papa.

Općenito je Lav istaknuo da je za očuvanje tradicije.

Za razliku od Franje, pojavljivao se i u formalnijoj i tradicionalnijoj papinskoj odjeći.