NASILJE U SAHELU

Papa Lav XIV. osudio krvave džihadističke napade: 'Molim za žrtve, nasilje mora prestati'

Poglavar Katoličke Crkve oglasio se nakon smrtonosnih terorističkih napada u Maliju i Čadu, u kojima su posljednjih dana ubijeni deseci ljudi. Papa Lav XIV. poručio je da s velikom zabrinutošću prati eskalaciju nasilja

Papa Lav XIV. osudio je u nedjelju nedavne "terorističke napade" koje su izvele džihadističke grupe u Sahelu, posebno u Maliju i Čadu, i u kojima je poginulo više desetaka ljudi. "Sa zabrinutošću sam primio informacije o porastu nasilja u regiji Sahel, posebno u Čadu i Maliju, i o nedavnim terorističkim napadima" ondje, rekao je papa Lav XIV. nakon molitve Regina Coeli na Trgu svetog Petra u Vatikanu. "Molim za žrtve i izražavam solidarnost sa svima koji pate. Nadam se da će svi oblici nasilja prestati i potičem sve napore za mir i razvoj u ovoj voljenoj zemlji", rekao je Lav XIV.

Više desetaka ljudi je ubijeno u petak u džihadističkim napadima u središnjem Maliju, rekli su u subotu sigurnosni i lokalni izvori.

Napadi u istoj regiji, za koje su odgovornost preuzeli džihadisti Grupe za podršku islamu i muslimanima (JNIM), već su u srijedu odnijeli najmanje 30 mrtvih.

U Čadu je džihadistička skupina Boko Haram prošli tjedan ubila najmanje 26 vojnika, što je navelo vladu da u četvrtak proglasi dvadesetodnevno izvanredno stanje u regiji jezera Čad.

