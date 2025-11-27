Papa na Dan zahvalnosti dobio u zrakoplovu pite od bundeve

Poput mnogih Amerikanaca na Dan zahvalnosti, papa Lav u četvrtak je putovao iz Rima za Tursku, prvo inozemno putovanje otkad je na čelu Rimokatoličke Crkve, a na letu je od novinara je dobio dvije pite od bundeve. Premda prvi američki papa možda neće imati prilike pojesti punjenu puricu ili druga tradicionalna jela ove godine, novinarke u njegovom zrakoplovu su se potrudile da Lav dobije barem dio blagdanske gozbe.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:06 Papa Lav u Turskoj | Video: 24sata/Reuters

Dok je Papa pozdravljao pripadnike medija na trosatnom letu prema Ankari, dvije novinarke su mu uručile domaće pite od bundeve, donesene samo za poglavara Crkve s 1,4 milijarde članova.

Novinarke Cindy Wooden iz američke novinske agencije Catholic News Service i Elise Allen koja radi za katolički portal Crux, predložile su da Lav podijeli desert sa svojom pratnjom.

Papa je smiješeći se odgovorio: "Podijelit ću malo."

Obraćajući se novinarima na početku leta, Lav im je rekao da je zahvalan na njihovom ovogodišnjem izvještavanju o Crkvi i prvim mjesecima njegovog pontifikata.

"Amerikancima koji su ovdje: sretan Dan zahvalnosti!", rekao je Lav.

"Želim početi tako da zahvalim svakome od vas na usluzi koju pružate cijelome svijetu."

"Danas je toliko važno da se poruka odašilje na način koji zaista otkriva istinu i sklad koji su potrebni svijetu."