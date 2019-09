Papa na afričkoj turneji: Mir i klimatske promjene u fokusu

Papa Franjo počinje u srijedu jednotjednu turneju po afričkom kontinentu koja će ga odvesti u Mozambik, Madagaskar i Mauricijus - tri zemlje kojima snažno prijete klimatske promjene, a usto su i teško pogođene siromaštvom i sukobima.

Zaštita okoliša i opasnosti od klimatskih promjena u središtu su agende pape Franje koji je 2015. objavio encikliku na tu temu.

Papa će turneju početi u srijedu navečer kada stiže u Maputo, glavni grad Mozambika.

Ta bivša portugalska kolonija teško je pogođena ciklonima Idai i Kenneth ove godine.

Oko 28 posto stanovništva ili oko 30 milijuna su katolici.

Vlada Mozambika potrošila je 300.000 eura za pripremu Papina posjeta, rekao je ministar vanjskih poslova Jose Pacheco, u što su uključeni popravci na katedrali u Maputu i krpanje gradskih cesta.

Papin posjet zbiva se mjesec dana nakon što je vlada potpisala povijesni mirovni sporazum s bivšim pobunjenicima iz Mozabičkog nacionalnog otpora (RENAMO), koji su sada glavna oporbena stranka. Građanski rat trajao je 16 godina i razorio zemlju, a RENAMO se još nije posve razoružao.

Papa je u svojoj video poruci naglasio potrebu za "bratskom pomirbom u Mozambiku i diljem Afrike, što je jedina nada za čvrst i trajan mir".

Papa bi mogao spomenuti i problem ekstremizma u regiji koja je zadnje dvije godine postala metom napada džihadista pri čemu je poginulo više od 300 ljudi.

Papa će potom posjetiti Madagaskar, otok u Indijskom oceanu, koji je zajedno s Mozambikom jedna od najsiromašnijih zemalja na svijetu.

I invite you all to join me in prayer, that God, the Father of all, may consolidate fraternal reconciliation throughout Africa, which is the only hope for solid and lasting peace. #ApostolicJourney #Mozambique #Madagascar #Mauritius