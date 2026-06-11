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APEL ZA HUMANOST

Papa Lav će se na Kanarskim otocima susrest s migrantima

Piše HINA,
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Papa Lav će se na Kanarskim otocima susrest s migrantima
Foto: Simone Risoluti

Tijekom posjeta Španjolskoj papa će se sastati s oko 1.000 migranata te ponovno upozoriti na globalnu krizu i potrebu zaštite ljudskog dostojanstva.

Papa Lav XIV. otputovao je u četvrtak na posljednju etapu svog posjeta Španjolskoj, leteći iz Barcelone na Kanarske otoke, gdje će se susresti s migrantima koji su preživjeli opasno putovanje preko Atlantskog oceana. Tijekom posjeta španjolskom arhipelagu uz zapadnu obalu Afrike pozvat će na humaniji odnos prema migrantima, nakon što je prethodnih dana u Barceloni i Madridu upozorio da sukobi guraju svijet u duboku krizu. Koordinator Španjolske komisije za izbjeglice na Kanarskim otocima, Juan Carlos Lorenzo, izjavio je za Reuters da će se papa susresti u petak s oko 1.000 migranata. „To će biti snažna potvrda obrane ljudskih prava, poštovanja i dostojanstva koje zaslužuju svi ljudi, bez obzira na njihovo podrijetlo“, rekao je Lorenzo.

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Prema podacima nevladine organizacije Caminando Fronteras, više od 3.000 ljudi poginulo je lani pokušavajući stići do Kanarskih otoka. Za razliku od većine europskih zemalja, Španjolska je zauzela otvoreniji pristup prema migrantima te je pokrenula program kojim bi više od pola milijuna osoba bez reguliranog statusa moglo dobiti dozvolu boravka.

Papa je u srijedu posjetio baziliku Sagrada Família (Sveta obitelj) u Barceloni te svečano otvorio najnoviji od njezinih visokih tornjeva, čime je modernistička građevina koju je projektirao Antoni Gaudí postala najviša crkva na svijetu. Tijekom mise nazvao ju je „arhitektonskim remek-djelom“, nakon čega je blagoslovio Toranj Isusa Krista visok 172,5 metara, okrunjen keramičkim križem koji je vidljiv diljem katalonskog glavnog grada.

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Svečanost, tijekom koje je papa poručio da kršćani ne mogu podupirati rat, održana je na 100. obljetnicu Gaudíjeve smrti i predstavljala je središnji događaj papina jednotjednog posjeta Španjolskoj. "Kršćani ne mogu vjerovati u Isusa i promicati rat", rekao je papa tijekom propovijedi kojoj su prisustvovali španjolski kralj Felipe VI., kraljica Letizia i premijer Pedro Sánchez.

Papa je ranije izazvao nezadovoljstvo američkog predsjednika Donalda Trumpa nakon kritika rata s Iranom. Arhitekt Gaudí bio je pobožan katolik koji je na Sagradi Famíliji radio više od 40 godina, od 1883. pa sve do smrti u tramvajskoj nesreći 1926. godine.

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Dovršetak projekta, koji uključuje tri pročelja različitih arhitektonskih stilova i 18 tornjeva inspiriranih prirodom, pokazao se zahtjevnim. Građevina je trebala biti dovršena ove godine, no rok je pomaknut na 2035.

Papa je rekao da činjenica što bazilika još nije završena ne umanjuje njezinu ljepotu, nego vjernike podsjeća da je „kršćanski život uvijek putovanje“. Bazilika se nalazi na popisu svjetske baštine UNESCO i svake godine privlače posjetitelje u Barcelonu.

Prošle godine crkvu je posjetilo rekordnih 4,9 milijuna ljudi, a prihod od ulaznica koristi se za nastavak gradnje.

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