POZIVA NA PREKID VATRE

Papa o ratu na Bliskom istoku: ‘Neka prestane tutnjava bombi'

Foto: Matteo Pernaselci

Poglavar Katoličke crkve Pope Leo XIV upozorio je na sve veću opasnost širenja sukoba nakon američko-izraelskih napada na Iran te pozvao na prekid nasilja i obnovu dijaloga.

Papa Lav u nedjelju je rekao da iz Irana i iz ostalih regija Bliskog istoka i dalje stižu duboko uznemirujuće vijesti te je pozvao na prekid nasilja i obnovu nastojanja da se otvori mogućnost za dijalog. S obzirom na to da su borbe eskalirale devetog dana američko-izraelskog napada na Iran, prvi američki papa upozorio je da sukob potiče strah i mržnju te izrazio zabrinutost da bi se mogao proširiti.

"Uz epizode nasilja i razaranja te raširenu klimu mržnje i straha, raste i zabrinutost da bi se sukob mogao proširiti i da bi i ostale zemlje u regiji, među kojima i dragi Libanon, mogle ponovno potonuti u nestabilnost“, rekao je Lav u Angelusu na Trgu svetog Petra.

NAKON BOMBARDIRANJA VIDEO Opasna crna kiša nad Teheranom: 'Ne izlazite van. Može izazvati opekline na koži'
VIDEO Opasna crna kiša nad Teheranom: 'Ne izlazite van. Može izazvati opekline na koži'

"Uputimo svoju poniznu molitvu Gospodinu da prestane tutnjava bombi, da utihne oružje i da se otvori prostor za dijalog u kojemu se mogu čuti glasovi naroda", dodao je.

Glavni vatikanski diplomat, kardinal Pietro Parolin u srijedu je upozorio na to da američko-izraelski napadi potkopavaju međunarodno pravo te je rekao da nacije nemaju pravo pokretati "preventivne ratove", što je neuobičajeno izravna kritika vojne kampanje.

