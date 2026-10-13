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BIO NA OPERACIJI

Papi odstranjen dio pluća. Nalazi otkrili zloćudni tumor

Piše HINA,
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Papi odstranjen dio pluća. Nalazi otkrili zloćudni tumor
Foto: REMO CASILLI/REUTERS
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Papa se probudio i odmara se u bolničkoj sobi. Vatikan je ranije objavio da bi oporavak trebao trajati tjedan dana

Papi Lavu XIV. odstranjen je u utorak donji režanj desnog plućnog krila jer je izraslina koja je ondje otkrivena bila kancerogena, objavio je Vatikan. 

Papa, kojemu je 71 godina, operiran je u rimskoj bolnici Gemelli budući da mu je na rutinskom sistematskom pregledu otkrivena izraslina na plućima. 

"Čvor koji je Papi uklonjen tijekom 90-minutne kirurške operacije u utorak u bolnici Gemelli u Rimu bio je kancerogen, što je zahtijevalo odstranjivanje 'donjeg režnja desnog plućnog krila", priopćio je Vatikan.

ČVOR NA PLUĆIMA Papa stigao na operaciju pluća
Papa stigao na operaciju pluća

Operacija "potvrdila dijagnozu adenokarcinoma pluća, kao što se i sumnjalo na temelju prijeoperativnih pregleda". 

Adenokarcinom pluća najčešći je rak nepušača. 

Operacija je trajala oko 90 minuta i prošla je uspješno, bez komplikacija, priopćio je Vatikan.

Papa se probudio i odmara se u bolničkoj sobi. Vatikan je ranije objavio da bi oporavak trebao trajati tjedan dana i da su svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. listopada.

Riječ je o prvom Papinom ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci njegova pontifikata.

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