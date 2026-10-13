Papi odstranjen dio pluća. Nalazi otkrili zloćudni tumor

Papi Lavu XIV. odstranjen je u utorak donji režanj desnog plućnog krila jer je izraslina koja je ondje otkrivena bila kancerogena, objavio je Vatikan.

Papa, kojemu je 71 godina, operiran je u rimskoj bolnici Gemelli budući da mu je na rutinskom sistematskom pregledu otkrivena izraslina na plućima.

"Čvor koji je Papi uklonjen tijekom 90-minutne kirurške operacije u utorak u bolnici Gemelli u Rimu bio je kancerogen, što je zahtijevalo odstranjivanje 'donjeg režnja desnog plućnog krila", priopćio je Vatikan.

Operacija "potvrdila dijagnozu adenokarcinoma pluća, kao što se i sumnjalo na temelju prijeoperativnih pregleda".

Adenokarcinom pluća najčešći je rak nepušača.

Operacija je trajala oko 90 minuta i prošla je uspješno, bez komplikacija, priopćio je Vatikan.

Papa se probudio i odmara se u bolničkoj sobi. Vatikan je ranije objavio da bi oporavak trebao trajati tjedan dana i da su svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. listopada.

Riječ je o prvom Papinom ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci njegova pontifikata.