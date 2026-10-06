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NEVJEROJATNO

PAPRENA KAZNA Kod Kutjeva divljao motorom. Uhitili ga

Piše Veronika Miloševski,
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PAPRENA KAZNA Kod Kutjeva divljao motorom. Uhitili ga
Foto: PU krapinsko-zagorska
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Vozač je uhićen, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Za prekršaje koje je počinio predviđena je novčana kazna od 2630 do 10.460 eura ili kazna zatvora do 60 dana.

Mladić (20) je u nedjelju poslijepodne u Suhoj Mlaki vozio motocikl bez registarskih pločica, iako nije imao pravo upravljati vozilima A kategorije. Policajci su ga oko 17.30 sati uočili tijekom nadzora prometa i pokušali zaustaviti, no mladić se oglušio na njihove naredbe i velikom brzinom nastavio se udaljavati.

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Policajci su ga ipak uspjeli zaustaviti, nakon čega su provjerom utvrdili da motocikl nije registriran ni osiguran. Osim toga, 20-godišnjak još nije stekao pravo upravljanja vozilima A kategorije. Vozač je uhićen, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Za prekršaje koje je počinio predviđena je novčana kazna od 2630 do 10.460 eura ili kazna zatvora do 60 dana.

Osim novčane kazne ili zatvora, prijeti mu i zabrana upravljanja motornim vozilima A kategorije u trajanju od šest mjeseci te devet negativnih prekršajnih bodova. Policija je ponovno pozvala vozače da poštuju prometne propise i postupaju po naredbama policajaca. Posebno upozoravaju da vožnja neregistriranih i neosiguranih vozila, kao i upravljanje vozilom prije stjecanja prava na vožnju, ugrožava sigurnost svih sudionika u prometu.

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