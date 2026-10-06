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NEOPREZNA VOŽNJA

Maloljetnik u Istri divljao na romobilu, policija ga oduzela

Piše Veronika Miloševski,
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Maloljetnik u Istri divljao na romobilu, policija ga oduzela
Foto: PU virovitičko-podravska
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Policija je ponovno upozorila roditelje da prije kupnje električnog romobila provjere njegove tehničke karakteristike i je li ga dopušteno koristiti u prometu

Maloljetnik, državljanin Bosne i Hercegovine, vozio je početkom listopada oko 15.30 sati u Medulinu električni romobil koji zbog svoje snage ne smije sudjelovati u prometu. Uz to, vozio je kolnikom u suprotnom smjeru, a prednji kotač cijelo je vrijeme držao podignutim i vozio samo na stražnjem kotaču.

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Policajci su ga zatekli u Ulici Centar, u blizini crkve. Takvom vožnjom ugrožavao je druge sudionike u prometu, uključujući pješake i vozače.

Policija mu je oduzela romobil jer je riječ o opasnom sredstvu koje je korišteno za počinjenje prekršaja. Protiv maloljetnika bit će pokrenut prekršajni postupak zbog kršenja Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Policija je ponovno upozorila roditelje da prije kupnje električnog romobila provjere njegove tehničke karakteristike i je li ga dopušteno koristiti u prometu.

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Nije svaki električni romobil dopušten za vožnju po prometnicama, poručuju iz policije. Roditelji bi zato trebali provjeriti što kupuju jer snažni i brzi romobili koji ne ispunjavaju zakonske uvjete mogu predstavljati ozbiljan sigurnosni rizik.

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