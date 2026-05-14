NAORUŽAVA SE EUROPA

Papu ljuti europsko izdvajanje za obranu: 'Svijet sakate ratovi, ovo je izdaja demokracije...'

Piše HINA,
Foto: VINCENZO LIVIERI/REUTERS

Izdvajanja za obranu su diljem kontinenta 2025. porasla za 14 posto na 864 milijarde dolara, prema Štokholmskom međunarodnom institutu za mirovna istraživanja, usred rata između Rusije i Ukrajine te ponovnog naoružavanja europskih članica NATO-a.

Papa Lav je u četvrtak kritizirao povećanje europskog izdvajanja za obranu koje je prošle godine doseglo najvišu razinu od kraja hladnog rata usred pritiska američkog predsjednika Donalda Trumpa, nazvavši ga "izdajom" diplomacije. Lav, koji je proteklih tjedana na sebe navukao Trumpov gnjev nakon što je kritizirao rat u Iranu, studentima u Rimu je rekao da ponovno naoružavanje ne bi trebali nazivati izdvajanjima za obranu, dodajući da svijet "sakate ratovi".

"Nemojmo 'obranom' nazivati ponovno naoružavanje koje povećava napetosti i nesigurnost, osiromašuje ulaganja u obrazovanje i zdravstvo, izdaje povjerenje u diplomaciju te obogaćuje elite koje ne mare za opće dobro", kazao je poglavar Katoličke Crkve.

Trump je u više navrata zahtijevao od europskih saveznika da troše više na oružje te je u veljači potpisao izvršnu uredbu koja će veći prioritet pri prodaji američkog oružja dati državama koje više ulažu u obranu.

NATO je na Trumpov poziv 2025. podržao novi cilj izdvajanja za obranu od pet posto BDP-a za svoje članice.

Lav je proteklih tjedana govorio protiv smjera svjetskog vodstva.

U četvrtak se obraćao studentima rimskog sveučilišta Sapienza, najvećeg europskog sveučilišta. 

Papa je također upozorio na korištenje umjetne inteligencije u ratovanju, navevši sukobe u Ukrajini, Gazi, Libanonu i Iranu kao primjere "nehumane evolucije odnosa između rata i novih tehnologija u spirali uništenja".

Lav je pozvao oko 110.000 studenata sveučilišta da se "ne zatvaraju unutar ideologija i državnih granica".

"Zajedno sa mnom i mnogom braćom i sestrama budite stvaratelji istinsko mira", apelirao je papa.

