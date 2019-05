Paralizirani je otac kćerima signalizirao: 'Vodite me kući'

Jedino što Leith može u posljednje dvije godine, nakon što je doživio strahovito težak moždani udar, je razmišljati, osjećati i gledati. On ne može pomaknuti ni jedan mišić u tijelu, osim očiju. Nažalost, 50-godišnji Britanac do kraja će života ostati paraliziran, vezan za krevet te u potpunosti ovisan o drugima.

Nakon što je doživio moždani udar, Darren je smješten rehabilitacijski centar u Southportu, 160 kilometara od njegovog doma i obitelji. Dnevni posjeti zbog toga su bili vrlo teški za njegovu obitelj s kojom Darren komunicira tako da 'piše' pokretima očiju, piše Daily Mail.

Foto: gofundme.com

Tijekom jednog od posljednjih posjeta njegovih kćeri, Darren im je napisao: 'Vodite me kući, vas dvije.'

To ih je toliko dirnulo te su shvatile da oca moraju dovesti kući. No, to nije toliko jednostavno. Naime, kako bi to bilo ostvarivo kćeri će morati preurediti svoju kuću i kupiti bolničku opremu za što će im trebati oko 200 tisuća kuna.

Foto: Profimedia

- Znam da će mu biti bolje kod kuće. Nije fer to što smo već dvije godine razdvojeni. Tata je u depresiji i želi kući. To bi za nas bilo ostvarenje snova. Posljednje dvije godine bile su noćna mora, izjavila je njegova kći Shannon (23).

Darren je inače otac troje djece - osim Shannon, tu je i 24-godišnja Kristen te 11-godišnji Connor. Kada je bio zdrav, bio je ličilac i dekorater, a u slobodno vrijeme je vozio kajak.

- Sve što želimo je usrećiti našeg oca. Moramo se pobrinuti da mu život bude barem malo bolji. Znam da mu nedostaje dom i da mrzi biti odvojen od obitelji. Kada mu dođemo u posjetu, smije se i sretan je. Ali, mnogo plače kad nas nema, rekla je Kristen, piše Daily Mail.

- Darren se inače srušio kraj kreveta kad se jednog običnog petka u travnju 2017. dizao iz kreveta. Kod liječnika je bio dva dana ranije zbog glavobolje, a liječnik mu je rekao da se radi 'samo o migreni'.

Kada se srušio, njegova je partnerica nazvala Hitnu pomoć, a u bolnici su ga stavili u induciranu komu. Nekoliko dana kasnije Darren se probudio iz kome, a liječnici su dotad uspjeli dijagnosticirati teški moždani udar koji je Darrena 'zaključao u vlastitom tijelu'.

Foto: gofundme.com

Liječnik nam je objasnio da je Darren potpuno paraliziran, ali da može čuti i razumjeti apsolutno sve što mu kažemo, prisjetila se Kristen.

- Rekli su nam da tati nikad neće biti bolje. To je stravično, kao da si živ zakopan. Posljednje dvije godine, život mi je u potpunom kaosu, rekla je Kristen koja se i dalje nada da će njenom ocu jednoga dana biti bolje.

Nakon dvije godine terapije, Darren može vrlo blago pomaknuti nekoliko prstiju i glavu. Pred njim je još dug put.

Za njegov povratak kući pokrenuli su i online kampanju kako bi prikupili sva sredstva.