Parking kraj hipodroma zjapio je prazan: 'Netko je ljudima rekao da je aerodrom bio pun...'

Nakon sinjske verzije Thompsonova spektakla, mnogi su se pitali zašto se pješačilo kilometrima, a potom i zapinjalo u prometnom kolapsu dok je golemi parking na Aerodromu Sinj - smješten svega 400 metara od ulaza na Hipodrom - ostao poluprazan. Iz Aerokluba Sinj, koji je kao operator zračne luke bio odgovoran za organizaciju i provedbu parkinga, stiglo je službeno pojašnjenje.

Aeroklub je, kako navodi predsjednik kluba Zvonko Kovačević, u okviru svojih ovlasti prenamijenio dio površina kompleksa aerodroma za prihvat do 5500 osobnih vozila. Osigurana su četiri ulaza - Jug 1, Jug 2, Istok i Zapad - te provedeni svi radovi i zahvati potrebni za sigurno i organizirano parkiranje. Grad Sinj, Policijska uprava i organizacijski tim koncerta su, tvrdi Aeroklub, o svemu bili pravovremeno informirani i nisu imali nikakve primjedbe ni dodatne zahtjeve.

Međutim, unatoč pripremljenosti, na kompleks aerodroma došla su tek 2482 vozila - manje od 50 posto planiranog kapaciteta. Situacija na terenu otkrila je da su posjetitelji masovno dolazili pješice iz smjera Sinjskog polja, mnogi s djecom i osobama s poteškoćama u kretanju. Na upit zašto nisu došli vozilima, dio njih je odgovarao kako su “čuli” ili im je rečeno da je aerodrom već pun te su usmjereni na udaljene livade, čak do Cetine. Aeroklub tvrdi da su o pojavi dezinformacija odmah obavijestili policiju i organizatore.

Ubrzo nakon toga poletio je i helikopter MUP-a, a na društvenim mrežama su se pojavile objave sa snimkama i pozivima ljudima da slobodno dođu do aerodroma, jer ima dovoljno mjesta. Ipak, do tada je već mnogo ljudi bilo parkirano daleko, pod dojmom da bliže ne može. Sam prihvat i raspored vozila na aerodromu prošao je bez poteškoća. Na ulazima su djelatnici Kamičak d.o.o. provodili fiskalnu naplatu od 10 eura, dok su operateri evidentirali svaki ulazak prema Programu zaštite. Nakon koncerta, zbog prometnih zastoja prema izlazima iz Sinja, mnogo vozila ostalo je na aerodromu do ranih jutarnjih sati. Izlazak je počeo tek nakon 5 sati ujutro, ali nije bilo zastoja na izlazima s aerodromskog kompleksa. Posjetiteljima su za to vrijeme bili dostupni WC-i, pitka voda i utičnice za punjenje mobitela. Dan nakon koncerta aerodrom je već bio operativan, a 6. kolovoza provedeno je temeljito čišćenje i vraćanje površina u prvotno stanje.