’GDJE JE ZAKAZALA CRKVA?’

Teolog: ’Molite se u tajnosti. A na koncertima su mač i križ koji nikako ne idu jedan uz drugoga’

Piše Iva Tomas,
Komentirao je i katoličku ikonografiju na koncertima Marka Perkovića Thompsona, a brine ga što mladi ne razmišljaju kritički o simbolima mača i križa

Mario Trifunović, hrvatski i njemački novinar i teolog, govorio je o porukama nadbiskupa Dražena Kutleše iz Knina, katoličkoj ikonografiji na Thompsonovim koncertima i 30. godišnjici Oluje.

- Podsjetimo, između ostaloga, nadbiskup Dražen Kutleša je u utorak poručio da "branitelji koji su položili svoje živote nisu išli u smrt da bi škole postale mjesta ideoloških eksperimenata, da bi se brak obezvrjeđivao, a majčinstvo ismijavalo. Oni su išli u rat za svoju obitelj i svoju domovinu", kao i da "s Bogom postajemo narod svetaca, mučenika i heroja", kazao je Trifunović za N1.

- Već trideset godina gura se narativ država i Crkva, ispada Božja država. Na tom tragu, baš nedavno je američki novinar Mehdi Hasan imao raspravu s dvadesetak desničara u kojem je jedan istaknuo da je kršćanski nacionalist i da zastupa katoličku autokraciju. Novinar ga je pitao kako ćete vi doći do toga, a on mu je odgovorio: ljudi će glasati za to, znači demokratskim alatima, kaže.

Dodaje kako je vidljiva tendencija stapanja države s Crkvom, što nije u teološkom duhu. Što se tiče dijela o majčinstvu, smatra da se ne govori o praktičnim problemima, već o imaginarnim neprijateljima. Pita se i što je s poslovima i stanovanjem, a dodaje i da se Crkva ne bavi pitanjima koji brinu vjernike.

- I to što Maksimir dobiva zemljište, gradit će se opet nove crkve dok i postojeće stoje poluprazne, naglašava.

Osvrnuo se i na molitelje na trgovima.

- To nije u skladu s Isusom iz Nazareta koji je poslao poruku: nemojte moliti kao farizeji na javim mjestima, po trgovima. Molite se u tajnosti, uđi u svoju sobu i zatvori vrata, poručuje Trifunović.

Komentirao je i katoličku ikonografiju na koncertima Marka Perkovića Thompsona, a brine ga što mladi ne razmišljaju kritički o simbolima mača i križa koji su u potpunom kontrastu, a na koncertu stoje jedan uz drugoga.

- Ako je moguće da toliko mladih ljudi dolazi na Thompsonov koncert bez kritičke svijesti, rame uz rame slave s ljudima koji nose ustaške simbole, pitam se gdje je i Crkva zakazala sa svojim edukacijama po školama, ali i u župama. Na koncertima su mač i križ, a mač i križ ne idu nikako zajedno. Svi oni koji znaju kršćansko učenje i Evanđelje, ako se pozivaju na Isusa iz Nazareta, znaju na što je on pozivao, a to je ljubav prema bližnjemu, zaključuje Trifunović.

