Parlament BiH bez dogovora o proračunu za 2025. godinu

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH nije u srijedu usvojio državi proračun za 2025. godinu na sjednici koja je uslijedila nakon obraćanja europske povjerenice za proširenje Marte Kos, koja je pozvala parlamentarce da donose teške odluke kako bi zemlja mogla koristiti sredstva iz Plana rasta te otvoriti pregovore s EU. Umjesto kompromisa o proračunu, u srijedu su drugi dan zaredom uslijedile međusobne optužbe unutar Parlamenta BiH i ureda dvojice članova Predsjedništva BiH Željka Komšića i Denisa Bećirovića tko je kriv zašto proračun državnih institucija za 2025. godinu nije donesen na pragu mjeseca listopada tekuće proračunske godine.

Bez usvojenog proračuna, BiH ne može operativno koristiti sredstva iz Plana rasta Europske unije, na što je zastupnike u obraćanju u Parlamentu pozvala europska povjerenica Marta Kos. Naime, značajan dio novca iz EU su povoljni zajmovi, ali dio projekata iz Plana rasta sufinanciraju institucije BiH, te je potrebno usvojiti proračun.

Predsjedavajući Zastupničkog doma Marinko Čavara, te više parlamentaraca u srijedu su uputili oštre kritike Predsjedništvu BiH koje je po Ustavu te zemlje formalni predlagač proračuna, dok ga tehnički priprema ministarstvo financija i riznice.

Čavara je u srijedu prekinuo sjednicu Zastupničkog doma Parlamenta BiH nakon sat vremena jer se na njoj nije pojavio nijedan član Predsjedništva BiH niti državni ministar financija kako bi obrazložio prijedlog proračuna. Identično je završena i jučerašnja sjednica.

U izjavi za javnost Čavara je naveo kako su dvojica članova državnog vrha Bećirović i Komšić u državni proračun uvrstili financiranje institucija kulture sa sjedištem u Sarajevu iako se tome protivi srpska strana.

"Znate da su dva bošnjačka člana Predsjedništva BiH preglasala srpskog člana Željku Cvijanović i unijela stavke koje su neprihvatljive kompletnim srpskim političkim predstavnicima u državnom parlamentu. I tu je ključ problema", stava je Čavara.

Ubrzo su reagirali Komšić i Bećirović tvrdeći da krivnju za neusvajanje proračuna snosi Vijeće ministara BiH i resorni ministar Srđan Amidžić, koji je član SNSD-a Milorada Dodika.