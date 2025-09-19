Obavijesti

News

Komentari 0
VISOKI PREDSTAVNIK

Schmidt u Berlinu tvrdi: Stanje u BiH je nezadovoljavajuće

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Schmidt u Berlinu tvrdi: Stanje u BiH je nezadovoljavajuće
Sarajevo: Schmidt održao izvanrednu konferenciju za medije uoči presude Miloradu Dodiku | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Stanje u BIH nezadovoljavajuće je, kazao je visoki predstavnik međunarodne zajednice za BiH Christian Schmidt u petak u Berlinu

Schmidt je s njemačkim ministrom vanjskih poslova Johannom  Wadephulom razgovarao o stanju u BiH te izazovima na njezinu europskom putu. 

"BiH je europska zemlja i pripada u EU. Iako je politička situacija u ovom trenutku nezadovoljavajuća, zahvaljujem Njemačkoj na stalnoj potpori BiH i OHR-u", izjavio je visoki predstavnik na društvenoj mreži X.

Schmidtova je procjena kako je trenutačno najvažniji prioritet provedba vladavine prava u BiH.

To je očigledna aluzija na krizu koja je prouzročena pravomoćnom presudom i smjenom Milorada Dodika s pozicije predsjednika Republike Srpske i upornim nepoštivanjem presuda Ustavnog suda BiH koje vlasti u RS ih odbijaju priznati i provoditi.

KRIZA U BIH BiH: Dodik uzvraća Čoviću, predložio mu da se izabere predsjednik Herceg-Bosne
BiH: Dodik uzvraća Čoviću, predložio mu da se izabere predsjednik Herceg-Bosne

Središnje izborno povjerenstvo BiH raspisalo je prijevremene izbore za Dodikova nasljednika za 23. studenog no provedba tog plana otežana je zbog brojnih opstrukcija koje dužnosnici Dodikova SNSD-a provode na različitim razinama vlasti. 

Ministar financija BiH Srđan Amidžić kojega je na tu dužnost postavio Dodik odbio je, na primjer, potpisati odluku o osiguranju sredstava potrebnih za provedbu izbora pa je ta zadaća sada i to na temelju ranije Schmidtove intervencije pripala njegovom zamjeniku Muhamedu Hasanoviću iz SDP-a BiH.

Europski put BiH također je blokiran, a ministri iz SNSD-a uporno priječe usvajanje programa reformi nužnog da bi BiH dobila pristup razvojnom fondu EU vrijednom milijardu eura.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Dijete je skrivalo ruku i žalilo se na bolove. Isprva nije htjelo reći da ga je ozlijedila teta...'
ISPOVIJEST ČLANA OBITELJI

'Dijete je skrivalo ruku i žalilo se na bolove. Isprva nije htjelo reći da ga je ozlijedila teta...'

Prema riječima roditelja, odgojiteljica u jednom zagrebačkom vrtiću djecu je zatvarala, jedno dijete je pljusnula, drugo je stiskala i vukla za ruku te ga ozlijedila. Podigli su optužnicu
Razbijene glave, cipelarenje... Roditelji patroliraju po Dubravi zbog čestih napada na djecu!
SUSTAV ZAKAZAO?

Razbijene glave, cipelarenje... Roditelji patroliraju po Dubravi zbog čestih napada na djecu!

Nakon više krvavih napada, roditelji iz Retkovca uzeli su stvar u svoje ruke. Osim što prate djecu na svakodnevne aktivnosti, najavili su i prosvjed, koji je na rasporedu 28. rujna...
Rebru poništili 300.000 eura jeftiniju kupnju jer su zaboravili prevesti tri riječi: 'Nevjerojatno'
NASTAVAK AFERE FILTRI

Rebru poništili 300.000 eura jeftiniju kupnju jer su zaboravili prevesti tri riječi: 'Nevjerojatno'

Državna komisija prihvatila žalbu čovjeka kojeg je Uskok uhitio zbog korupcije i namještanja natječaja u KBC-u Rebro. Direktor odabrane tvrtke nam je poslao dokumente koji pokazuju da je Komisija pogriješila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025