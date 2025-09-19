Schmidt u Berlinu tvrdi: Stanje u BiH je nezadovoljavajuće

Schmidt je s njemačkim ministrom vanjskih poslova Johannom Wadephulom razgovarao o stanju u BiH te izazovima na njezinu europskom putu.

"BiH je europska zemlja i pripada u EU. Iako je politička situacija u ovom trenutku nezadovoljavajuća, zahvaljujem Njemačkoj na stalnoj potpori BiH i OHR-u", izjavio je visoki predstavnik na društvenoj mreži X.

Schmidtova je procjena kako je trenutačno najvažniji prioritet provedba vladavine prava u BiH.

To je očigledna aluzija na krizu koja je prouzročena pravomoćnom presudom i smjenom Milorada Dodika s pozicije predsjednika Republike Srpske i upornim nepoštivanjem presuda Ustavnog suda BiH koje vlasti u RS ih odbijaju priznati i provoditi.

Središnje izborno povjerenstvo BiH raspisalo je prijevremene izbore za Dodikova nasljednika za 23. studenog no provedba tog plana otežana je zbog brojnih opstrukcija koje dužnosnici Dodikova SNSD-a provode na različitim razinama vlasti.

Ministar financija BiH Srđan Amidžić kojega je na tu dužnost postavio Dodik odbio je, na primjer, potpisati odluku o osiguranju sredstava potrebnih za provedbu izbora pa je ta zadaća sada i to na temelju ranije Schmidtove intervencije pripala njegovom zamjeniku Muhamedu Hasanoviću iz SDP-a BiH.

Europski put BiH također je blokiran, a ministri iz SNSD-a uporno priječe usvajanje programa reformi nužnog da bi BiH dobila pristup razvojnom fondu EU vrijednom milijardu eura.